24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)

  2. بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)

  3. "موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان (5.00)

  4. تقرير يرسم "صورة قاتمة" عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة (5.00)

  5. الكراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "يوفي" يبحث عن بديل لبنعطية والأرسنال يتربص

"يوفي" يبحث عن بديل لبنعطية والأرسنال يتربص

"يوفي" يبحث عن بديل لبنعطية والأرسنال يتربص
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:06

إِذا كان الدولي المغربي مهدي بنعطية مركّزا على مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم في روسيا، بعد أسبوعين من الآن، بعد موسم أحلام لـ"الكابيتانو" مع فريقه، جوفنتوس الإيطالي، فإن بال الأندية مشغول، وهي على أبواب "سوق الانتقالات الصيفية، برغبتها في الاستفادة من خدمات "صخرة" دفاع "أسود الأطلس".

ونقلت تقارير صحفية إنجليزية وفرنسية أخبارا تفيد بشروع نادي جوفنتوس الإيطالي في البحث عن مدافع جديد، متحدثا عن إمكانية التعاقد مع دييغو غودين، لاعب اتلتيكو مدريد، تحسّبا لرحيل ممكن لمهدي بنعطية عن "اليوفي" هذا الصيف.

وأوردت المصادر نفسها أن نادي أرسنال الإنجليزي انضم هو الآخر إلى قائمة المهتمين بمهدي بنعطية، حيث كتبت صحيفة "سبورت 10" أن إدارة جوفنتوس، في حال قرّرت بيع لاعبها المغربي، فلن تقبل بأقل من 30 مليون يورو مقابلا له.

ومن جهة أخرى، استبعد مانو لونجون، الصحفي الفرنسي المتخصّص في أخبار "الميركاتو"، إمكانية انتقال بنعطية إلى فريقه الأصلي، أولمبيك مارسيليا، الذي عبّر عن رغبته في استعادة "أسد الأطلس"، خاصةً وأن "OM" ليس بمقدوره دفع قيمة عقد اللاعب للإيطاليين.

ويخوض بنعطية حاليا معسكرا مغلقا رفقة المنتخب المغربي في سويسرا، حيث يواجه كلا من أوكرانيا وسلوفاكيا في جنيف، قبل مواجهة منتخب إستونيا على أرضه وبين جماهيره يوم 9 يونيو المقبل، ليعرج بعدها على مقر إقامته في مدينة فورونيج الروسية، استعدادا لأولى مبارياته في كأس العالم أمام إيران.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - قالك صخرة الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:33
راه صخرة نيت راه خصو ينقص الوزن شوية باش يا الله يكون صخرة ديال بصاح.قالك صخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.