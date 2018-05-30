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كُتّاب وآراء
"يوفي" يبحث عن بديل لبنعطية والأرسنال يتربص
إِذا كان الدولي المغربي مهدي بنعطية مركّزا على مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم في روسيا، بعد أسبوعين من الآن، بعد موسم أحلام لـ"الكابيتانو" مع فريقه، جوفنتوس الإيطالي، فإن بال الأندية مشغول، وهي على أبواب "سوق الانتقالات الصيفية، برغبتها في الاستفادة من خدمات "صخرة" دفاع "أسود الأطلس".
ونقلت تقارير صحفية إنجليزية وفرنسية أخبارا تفيد بشروع نادي جوفنتوس الإيطالي في البحث عن مدافع جديد، متحدثا عن إمكانية التعاقد مع دييغو غودين، لاعب اتلتيكو مدريد، تحسّبا لرحيل ممكن لمهدي بنعطية عن "اليوفي" هذا الصيف.
وأوردت المصادر نفسها أن نادي أرسنال الإنجليزي انضم هو الآخر إلى قائمة المهتمين بمهدي بنعطية، حيث كتبت صحيفة "سبورت 10" أن إدارة جوفنتوس، في حال قرّرت بيع لاعبها المغربي، فلن تقبل بأقل من 30 مليون يورو مقابلا له.
ومن جهة أخرى، استبعد مانو لونجون، الصحفي الفرنسي المتخصّص في أخبار "الميركاتو"، إمكانية انتقال بنعطية إلى فريقه الأصلي، أولمبيك مارسيليا، الذي عبّر عن رغبته في استعادة "أسد الأطلس"، خاصةً وأن "OM" ليس بمقدوره دفع قيمة عقد اللاعب للإيطاليين.
ويخوض بنعطية حاليا معسكرا مغلقا رفقة المنتخب المغربي في سويسرا، حيث يواجه كلا من أوكرانيا وسلوفاكيا في جنيف، قبل مواجهة منتخب إستونيا على أرضه وبين جماهيره يوم 9 يونيو المقبل، ليعرج بعدها على مقر إقامته في مدينة فورونيج الروسية، استعدادا لأولى مبارياته في كأس العالم أمام إيران.