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أمرابط يؤثث قائمة "أوسم اللاعبين" قبيل المونديال
الخميس 31 ماي 2018 - 10:21
تنطلق أولى مباريات كأس العالم في روسيا يوم 14 يونيو 2018. حيث من المنتظر أن يتنافس أفضل لاعبي العالم على الفوز بالكأس الذهبية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مهارات وإمكانيات اللاعبين الـ 736 المشاركين في البطولة، اختارت صحيفة Public الفرنسية تسليط الضوء على اللاعبين الأكثر وسامةً في المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة.
ضمن هذا الإطار؛ جاء اسم اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن اللاعبين الأكثر وسامة خلال دورة هذه السنة من المونديال.