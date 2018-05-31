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الرئيسية | رياضة | العمراني: "المغرب 2026" سَيصل مرحلة التصويت

العمراني: "المغرب 2026" سَيصل مرحلة التصويت

العمراني: "المغرب 2026" سَيصل مرحلة التصويت
هسبورت ـ عمر الشرايبي*
الخميس 31 ماي 2018 - 09:30

حَملت تصريحات هشام العمراني، المدير التنفيذي لملف ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2026، نسمات من التفاؤل حول اجتياز الأخير لمرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس" ومنافسته لنظيره الأمريكي خلال يوم الاقتراع النهائي في العاصمة الروسية موسكو في 13 يونيو المقبل.

وأكّد المسؤول المغربي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "تاسك فورس لن تقوم بإقصاء الملف المغربي، والعرض سيكون مطروحا على التصويت في 13 يونيو"، مشدّدا في الآن ذاته على النقط القوية التي يرتكز عليها ترشح "موروكو2026"، من التجهيزات الرياضية، ظروف الاستقبال للمنتخبات المشاركة، والعائدات المادية التي ستدرها الدورة.

في هذا السياق، قال العمراني إن الملف المغربي لا يحتاج إلى ملاعب "الفيل الأبيض"، كما يتيح إمكانية التنقل بسلاسة عبر المدن الـ12 المرشحة لاستضافة "المونديال"، بالنظر إلى القرب الجغرافي بينها، عكس ما يقدّمه الملف الثلاثي الأمريكي، كما أفاد المسؤول ذاته بأنه بناء على دراسة قام بها مكتب الاستشارة العالمية "رولاند بيرغير"، فإن كأس العالم في المغرب سينعش خزينة "فيفا" بأزيد من 5 ملايير دولار، انطلاقا من عائدات النقل التلفزيوني، دعم المقاولات الكبرى المحلية والاستفادة من تكلفة العيش المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرّر الإعلان الرسمي عن تفاصيل التقرير الذي أعدّته لجنة "تاسك فورس"، حول الملفين المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026؛ المغربي والثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى غاية مطلع يونيو المقبل، بعد أن كان مقررا في الـ29 من الشهر الجاري، حسب ما أكّده مصدر من اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المنتظر أن ترفع لجنة "تاسك الفورس" توصياتها إلى هيئة المجلس الإداري للاتحاد الدولي، بعد تدقيقها في الملفين المغربي والأمريكي، دون ممارسة صلاحيات قبول أو رفض أحدهما، والتي تبقى بيد سلطة المجلس الإداري لـ"الفيفا" الذي يقرر في عبور الملفين إلى مرحلة التصويت النهائية من عدمه.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - واحد مابقا فاهم والو الخميس 31 ماي 2018 - 10:07
أصبح أقصى طموحنا أن نصل دور التصويت!!!!لو كنتو تسمعو للشعب جمعو علينا هذ الملف وشوفو اذا قدرتو تفاوضو المريكان فالمقابل على شي نقط في ملف الصحراء ومريضنا ماعندو باس.
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7
2 - سعيد الخميس 31 ماي 2018 - 10:24
سلام الله عليكم رمضان كريم لكل المغاربة ،وديك النهار تتقولو لينا غادي تربحو تنظيم كأس العالم،وليوم على ربي الله غير ندوزو غير لمرحلة التصويت،هذا راه كيتسمى الضحك على ذقون
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2
3 - rachid الخميس 31 ماي 2018 - 10:28
Ca me fait rire que vous croyez a que vous pouvez organisez cet événement . . . Baz baz o safi walah
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