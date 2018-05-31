العمراني: "المغرب 2026" سَيصل مرحلة التصويت

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

حَملت تصريحات هشام العمراني، المدير التنفيذي لملف ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2026، نسمات من التفاؤل حول اجتياز الأخير لمرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس" ومنافسته لنظيره الأمريكي خلال يوم الاقتراع النهائي في العاصمة الروسية موسكو في 13 يونيو المقبل.

وأكّد المسؤول المغربي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "تاسك فورس لن تقوم بإقصاء الملف المغربي، والعرض سيكون مطروحا على التصويت في 13 يونيو"، مشدّدا في الآن ذاته على النقط القوية التي يرتكز عليها ترشح "موروكو2026"، من التجهيزات الرياضية، ظروف الاستقبال للمنتخبات المشاركة، والعائدات المادية التي ستدرها الدورة.

في هذا السياق، قال العمراني إن الملف المغربي لا يحتاج إلى ملاعب "الفيل الأبيض"، كما يتيح إمكانية التنقل بسلاسة عبر المدن الـ12 المرشحة لاستضافة "المونديال"، بالنظر إلى القرب الجغرافي بينها، عكس ما يقدّمه الملف الثلاثي الأمريكي، كما أفاد المسؤول ذاته بأنه بناء على دراسة قام بها مكتب الاستشارة العالمية "رولاند بيرغير"، فإن كأس العالم في المغرب سينعش خزينة "فيفا" بأزيد من 5 ملايير دولار، انطلاقا من عائدات النقل التلفزيوني، دعم المقاولات الكبرى المحلية والاستفادة من تكلفة العيش المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرّر الإعلان الرسمي عن تفاصيل التقرير الذي أعدّته لجنة "تاسك فورس"، حول الملفين المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026؛ المغربي والثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى غاية مطلع يونيو المقبل، بعد أن كان مقررا في الـ29 من الشهر الجاري، حسب ما أكّده مصدر من اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المنتظر أن ترفع لجنة "تاسك الفورس" توصياتها إلى هيئة المجلس الإداري للاتحاد الدولي، بعد تدقيقها في الملفين المغربي والأمريكي، دون ممارسة صلاحيات قبول أو رفض أحدهما، والتي تبقى بيد سلطة المجلس الإداري لـ"الفيفا" الذي يقرر في عبور الملفين إلى مرحلة التصويت النهائية من عدمه.

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