صِراع ثلاثي إسباني على الظفر بقفاز ياسين بونو

بدر امديد*

بَعد بصمه على موسم جد متميّز رفقة نادي خيرونا الإسباني، بات الحارس الدولي المغربي ياسين بونو محط اهتمام مجموعة من الأندية الإسبانية، التي أبدت رغبتها في ضمّه إلى صفوفها خلال الميركاتو الصيفي المقبل؛ وهو ما جعل من فريق خيرونا يسارع الزمن من أجل الوصول إلى صيغة من أجل تمديد عقده وسد الباب أمام كل الأندية الطامحة للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الجاري.

وحسب مصادر صحفية إسبانية، فإن أندية ريال سوسيداد وقطبي الأندلس ريال بيتيس وإشبيلية أبدوا رغبتهم الجادة من أجل ضم الحارس الدولي المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد المستويات المتميزة التي بصم عليها بونو خلال الموسم الأخير رفقة ناديه، إذ حافظ على نظافة شباكه في عشر مناسبات من أصل 30 مباراة، لعبها خلال هذا الموسم متفوّقا على حراس كبار في الليغا أمثال، الكوستاريكي كايلور نافاس والبرازيلي نوبيرتو نيتو.

وأكّدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي إشبيلية يعد أكثر ناد أبدى جدية في ضم الحارس البالغ من العمر 27 عاما، عقب تعاقده مع المدرب بابلو ماشين، والذي كان مدربا لبونو في فريق خيرونا خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى قرب مغادرة حارس الفريق الأول الإسباني سيرجيو ريكو أسوار ملعب رامون سانشيز، بعد توصّله إلى اتفاق شبه رسمي مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وأضافت الجريدة نفسها أن خواكين كاباروس، المدير الرياضي للفريق الأندلسي، يسعى جاهدا إلى حسم صفقة ياسين بونو قبل بداية "المونديال"، إذ يخشى كاباروس من ارتفاع أسهم الحارس الدولي المغربي عقب انتهاء هذه المنافسة العالمية؛ وهو ما قد يصعّب من مأمورية التعاقد معه، كما أن مسؤولي فريق إشبيلية يمنّون النفس بأن يكون للمدرب الجديد بابلو ماشين دورا مهما في مسألة إقناع بونو للانضمام إلى النادي، إذ سبق لهما أن اشتغلا مع بعض لموسمين رفقة نادي خيرونا.

في المقابل، يطمح الغريم التقليدي لنادي إشبيلية، فريق ريال بيتيس، إلى الدخول في المنافسة من أجل نيل خدمات الحارس المغربي، إذ يرغب الفريق الثاني للعاصمة الأندلسية، في تعزيز صفوفه خلال هذا الميركاتو بأسماء تستطيع أن تقدم الإضافة للنادي، خصوصا أنه مقبل على مشاركة أوروبية الموسم المقبل في مسابقة اليوروبا ليغ.

ومن جهتها، أشارت بعض التقارير الصحافية الإسبانية الأخرى إلى أن نادي ريال سوسيداد وضع اسم الحارس بونو ضمن قائمة الحراس الذين من المرتقب ضمّهم من أجل تعويض رحيل حارس الفريق الأول الأرجنتيني "خيرونيمو رولي" والذي أصبح قريبا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبين ذاك وذاك، يظل بونو هو الطرف الوحيد المتحكم في مستقبله الكروي، إذ كان قد أشار ابن فريق الوداد في وقت سابق في أحد التصريحات الصحافية إلى أنه لن يحسم في قرار مغادرته لنادي خيرونا حتى نهاية منافسات كأس العالم، إذ أكد أن كل اهتماماته حاليا مركزة حول كيف سيقدم الإضافة للنخبة الوطنية في "المونديال" المقبل.

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