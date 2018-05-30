قضية فساد تبعد طاقم تحكيم سعودي عن المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، استبعاد طاقم تحكيم سعودي، بقيادة الحكم فهد المرداسي، من المشاركة في إدارة مباريات المونديال الذي سينطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل، وذلك للاشتباه في تورطه بقضية فساد.

وعوقب المرداسي بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في بلاده، بعدما أظهرت التحقيقات قيامه بطلب رشوة من حمد الصنيع، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، من خلال رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، مقابل مساعدة فريقه للفوز بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، حسب ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أسبوعين.

كما قرر فيفا، أيضا، استبعاد طاقم التحكيم المعاون للمرداسي، المكون من محمد العبكري وعبدالله الشلوي، من إدارة مباريات المونديال .. ومن المقرر أن يتم استبدالهما بحكمين من الإمارات العربية المتحدة واليابان.

الشلوي أعلن، أول أمس الاثنين، تلقيه رسالة إلكترونية من فيفا تفيد باستبعاده، بمعية زميله محمد العبكري، من قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات المونديال. وأكد الشلوي أنه تقدم بالاستقالة فور تلقيه قرار الفيفا، وأعلن اعتزاله بشكل رسمي في رسالة للانجليزي مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووصف الشلوي القرار بـ "الكابوس"، مؤكدا أنه لا يصدق الأحداث التي مر بها طاقم التحكيم خلال الآونة الأخيرة، وأضاف "انتهى حلمي بعد 16 عاما من الممارسة".

جدير بالذكر أن كأس العالم ينطلق في 14 يونيو المقبل بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المملكة العربية السعودية ونظيره الروسي، وذلك في العاصمة موسكو.