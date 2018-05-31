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الرئيسية | رياضة | نادي "أم صلال" يفك الارتباط مع القرقوري طلال

نادي "أم صلال" يفك الارتباط مع القرقوري طلال

نادي "أم صلال" يفك الارتباط مع القرقوري طلال
هسبورت - محمد فنڭار*
الخميس 31 ماي 2018 - 05:15

فَسخ فريق "أم صلال" القطري عقد مدربه المغربي طلال القرقوري الذي جمعه به لموسم واحد، ليعوّضه بالفرنسي لوران بانيد خلال الموسم المقبل في دوري نجوم قطر.

وأعلن النادي القطري عن إنهاء القرقوري لفترته التدريبية، التي انتهت بحصيلة جيّدة احتل فيها الفريق المركز الخامس برصيد 33 نقطة، وهو الأمر الذي شُكِرَ عليه الإطار الوطني من قبل الشيخ تميم بن محمد آل ثاني، نائب رئيس الفريق رئيس جهاز الكرة، الذي نوّه بعمل القرقروي طيلة الموسم، معتبرا أن بانيد هو "الأنسب لتولي المهمة في المرحلة المقبلة، كما أنه ليس غريبا على أم صلال إذ سبق ودرب الفريق وفاز معه ببطولة كأس أمير قطر".

يشار إلى أن طلال القرقوري استهل تدريب أم صلال في فبراير المنصرم، بعقد لموسم واحد خلفا للمصري محمود جابر، في أول تجربة له في هذا المجال، بعد تجاربه العديدة كلاعب في الدوري القطري مع كل من الغرافة وقطر وأم صلال.

وفي سياق متّصل، أكد الشيخ تميم أن فريقه يجدّد ثقته في المحترف المغربي عادل الرحيلي بعد مردود جيد يبقيه لسنة إضافية، وكذا لمساهمته في تحسين خط الدفاع طيلة مدة التعاقد معه، موردا أنه لن يفرط في الثنائي المحترف الإيفواري ساجبو، والسوري محمود المواس.

تجدر الإشارة إلى أن عادل الرحيلي سبق له حمل قميص كل من الكويت الكويتي وميسلامي المولدوفي والرجاء البيضاوي، ولعب في وقت سابق مع "الأسود" في الاستعدادات الخاصَّة بمباراة منتخب ليبيا برسم الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهِّلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2017 في الغابون، خلفا للمدافع زهير فضال الذي غاب بداعي الإصابة.

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