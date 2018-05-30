أبرون: استقالتي من رئاسة المغرب التطواني نهائية

هسبورت - محمد أمين متبار*

قدم عبد المالك أبرون، رئيس فريق المغرب التطواني، استقالته بشكل رسمي للمكتب المسير للنادي، بعد أن ضمن الفريق بقاءه في قسم الأضواء، مقررا الابتعاد نهائيا عن التسيير داخل "الحمامة البيضاء"، عقب مشوار طويل مع النادي، الذي قاده إلى الصعود إلى دوري الدرجة الأولى ثم التتويج بلقبين تاريخيين للبطولة الوطنية، فضلا عن المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

وأكد أبرون في تصريح لـ"هسبورت" من الديار المقدسة، التي حل بها لأداء مناسك العمرة، عزمه مغادرة الـ"MAT" بصفة نهائية دون مناقشة تفاصيل استمراره على رأس الفريق الشمالي، متحفظا في الآن ذاته عن تقديم أي تفاصيل إضافية في الموضوع.

وتلقى المكتب المسير للمغرب التطواني انتقادات لاذعة في الدورتين الأخيرتين من البطولة الوطنية عقب خسارته أمام اتحاد طنجة، ثم خسارته بعقر داره أمام حسنية أكادير؛ إذ اتهمت الجماهير "التطوانية" إدارة الفريق بـ"بيع" المباراتين عقب ضمان البقاء ضمن الصفوة.

وقدم المغرب التطواني مستويات متميزة خلال مرحلة الإياب قادته إلى تحقيق انتصارات متتالية والقفز من أسفل الترتيب إلى وسطه، في وقت كان هناك فيه شبه إجماع على مغادرة الفريق للقسم الأول عقب النتائج الكارثية التي سجلها خلال مرحلة الذهاب.

وكانت جماهير "الماط" قد هددت مكتب النادي واللاعبين بالمحاسبة في حال التراخي في المباراتين الأخيرتين من الدوري؛ ما زاد في توتير الأجواء والعلاقة بين مكونات الفريق، الذي لم يسلم كذلك من اتهامات "شراء" بعض المباريات من أجل ضمان البقاء ضمن كبار القسم الأول.

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