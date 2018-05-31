رئيس "كاف": ندعم المغرب ونشكر ملك البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، دعمه الكامل لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا قدرة البلد العربي على تنظيم العُرس العالمي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام.

وخلال مقابلة أجراها مع قنوات "الكأس" الرياضية القطرية، صرح أحمد أحمد بأن تنظيم المغرب للمونديال يمثل شرفا لكل القارة الأفريقية، مقدما الشكر للملك محمد السادس على الالتزام بتقديم ملف الترشح.

وقال أحمد: "يتعين علينا الاعتراف بأن أفريقيا لا تضم دولا كثيرة يمكنها تنظيم المونديال، لكن المغرب بفضل تطوره وإمكانياته يمكنه القيام بذلك، وهو ما يجعلنا فخورين جميعا".

وأضاف: "إنني كرئيس للكاف فخور بأن بلدا ضمن الاتحاد الذي أترأسه يقدم نفسه لمنحنا هذه الفرصة كقارة لاستقبال المونديال؛ لذلك فإنني ألتزم بدعم الملف المغربي بكل قواي".

وتابع رئيس الكاف: "أوجه الشكر والتحية لجلالة ملك المغرب لدعمه هذه المبادرة، من أجل أن تنظم القارة السمراء كأس العالم، إنني لا أصف هذا الملف بملف المغرب بل هو ملف أفريقيا بأكملها، لأن افريقيا كلها ستستفيد من تنظيم كأس العالم في بلد أفريقي".

ويتنافس الملف المغربي لتنظيم مونديال 2026 مع الملف الثلاثي الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسيتم الإعلان عن الملف الفائز خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونجرس) يوم 13 يونيو القادم، عشية افتتاح كأس العالم بروسيا.