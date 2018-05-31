زيدان يفجر مفاجأة بإعلان استقالته من تدريب الريال

هسبريس - متابعة

فجر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الخميس مفاجأة مدوية، بإعلان استقالته من منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وظهر الرئيس فلورنتينو بيريز مع المدرب الفرنسي في المؤتمر، في حين لم يتم الإفصاح عن السبب وراء هذا المؤتمر المفاجئ.

وأبلغ بيريز الحضور في بداية المؤتمر أن زيدان أبلغه قرار الاستقالة بالأمس على نحو غير متوقع، وترك الحديث لزيدان.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد بداية عام 2016 حيث تم استدعاؤه من الفريق الرديف للملكي (كاستيا)، ليتولى المهمة مع الفريق الأول، خلفا للإسباني "رافائيل بينيتيز" والذي تمت إقالته لسوء نتائج الفريق.

ونجح "زيزو" في إعادة الميرنغي للطريق الصحيح خلال أشهر قليلة، وخلال فترته كمدرب للفريق الأبيض نجح في قيادة الفريق للتتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية لأول مرة في تاريخ النسخة الجديدة للبطولة، كما توج بالسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية أيضا مرتين، وقاد الريال للقب الليجا موسم 2016-2017.