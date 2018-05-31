لاعبو ريال مدريد يودعون زيدان بعبارات مؤثرة

هسبريس - متابعة

بعث قائد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرخيو راموس، والعديد من زملائه بالفريق، رسائل وداع مؤثرة لمدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن أعلن الأخير بشكل مفاجئ الرحيل عن النادي الملكي.

وأعلن زيدان قراره بالرحيل بعد خمسة أيام فقط من تتويج ريال مدريد بثالث ألقابه على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الإنجاز غير المسبوق في التاريخ الحديث لكرة القدم.

وفيما يلي نسلط الضوء على رسائل لاعبي ريال مدريد لزيدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

- سيرخيو راموس: سيدي، كلاعب والآن كمدرب قررت أن تودعنا وأنت في القمة، نشكرك على العامين ونصف العام من كرة القدم والعمل والحب والصداقة، سترحل ولكن إنجازك يصعب محوه، إنه فصل من أنجح فصول تاريخ ريال مدريد.

- مارسيلو: سيدي زيزو، تعلمت الكثير بجانبك، لقد استمتعت كالطفل في كل حصة تدريبية ومع كل نصيحة، أنت استثنائي للغاية بالنسبة لي، لقد صنعت تاريخا بعملك وتفانيك وشغفك وخاصة بتواضعك، أشكرك سيدي.

- توني كروس: أشكرك يا سيدي، لقد كان أمرا سارا.

- اسكو: زيدان لقد كان شرفا أن أعمل معك والتعلم في كل يوم والفوز بكل شيء معا لأنك تمكنت من جعل هذا الفريق شيئا تاريخيا أتمنى لك الأفضل.

- داني كارفاخال: زيدان، بكل بساطة أشكرك على هذين العامين ونصف اللذين كنت فيهما مدربا لنا، لقد كنت محترفا بطريقة مذهلة كما هو الحال أيضا مع جميع طاقم العمل خاصتك، لقد تعلمت الكثير كلاعب وكشخص تحت قيادتك، أتمنى لك الأفضل ومرة أخرى شكرا زيدان، شكرا زيزو.

- كاسميرو: لا أملك الكلمات لأشكرك على ما قمت به من أجل غرفة الملابس ومن أجل ريال مدريد ومن أجل أنصاره لقد كان أمرا مميزا ويدعو للفخر أن يكون مثلي الأعلى هو مدربي.

- ناتشو فيرنانديز: أشكرك سيدي على كل ما جعلتني أعيشه في هذين العامين ونصف، التفاني من أجل لاعبيك والنادي كان أهم شيء بالنسبة لك ولهذا فأنت رمز للجميع، نشكرك على كل شيء، حظا طيبا في المستقبل.