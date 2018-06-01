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كُتّاب وآراء
استعدادات إيران للمونديال تتأثر بمطالب كوسوفو
منيت استعدادات إيران لكأس العالم لكرة القدم بلطمة جديدة بعد ثاني إلغاء لمباراة ودية لها قبل انطلاق البطولة، في روسيا، الشهر المقبل.
وكانت إيران تأمل مواجهة كوسوفو في اسطنبول، يوم السبت المقبل، في مباراة رتبت على عجل بعد إلغاء مباراة ودية لها أمام اليونان.
وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان: "طلب اتحاد كرة القدم في كوسوفو بعض الأمور، في اللحظات الأخيرة، جعلت إقامة المباراة أمرا مستحيلا".
وأضاف الاتحاد الإيراني انه سيشتكي الاتحاد اليوناني للفيفا بسبب إلغاء المباراة السابقة. وأوضح: "سيتقدم الاتحاد الإيراني بشكوى إلى الفيفا، وسيتخذ كل الاجراءات القانونية لطلب تعويضات عن الأضرار التي لحقت به رياضيا وماليا".
وتابع: "حتى يصدر قرار عن الفيفا؛ يعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تجميد علاقته بالاتحاد اليوناني".
وستكون المباراة الاستعدادية الوحيدة لإيران قبل البطولة أمام ليتوانيا، في موسكو، في الثامن من يونيو. بينما سيلعب المنتخب الفارسي أمام "أسود الأطلس" في افتتاح مشوارهم، بالمجموعة الثانية في كأس العالم، وذلك يوم 15 يونيو.