24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2805:1412:3016:1019:3721:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التاريخ المحاصر ـ 15 ـ .. هكذا تم إلصاق تهمة العمالة بالخطابي (5.00)

  2. مشاهير هولندا يطالبون إسرائيل بفك حصار غزة (5.00)

  3. المحسن يمثّل المغرب في مسابقة دولية للإنجليزية (5.00)

  4. محطة " طاكسيات " تثير الإزعاج في مدينة سطات (5.00)

  5. زيمبابوي تقترح "اليوان" احتياطيا نقديا في إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | استعدادات إيران للمونديال تتأثر بمطالب كوسوفو

استعدادات إيران للمونديال تتأثر بمطالب كوسوفو

استعدادات إيران للمونديال تتأثر بمطالب كوسوفو
هسبريس ـ رويترز
الخميس 31 ماي 2018 - 23:40

منيت استعدادات إيران لكأس العالم لكرة القدم بلطمة جديدة بعد ثاني إلغاء لمباراة ودية لها قبل انطلاق البطولة، في روسيا، الشهر المقبل.

وكانت إيران تأمل مواجهة كوسوفو في اسطنبول، يوم السبت المقبل، في مباراة رتبت على عجل بعد إلغاء مباراة ودية لها أمام اليونان.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان: "طلب اتحاد كرة القدم في كوسوفو بعض الأمور، في اللحظات الأخيرة، جعلت إقامة المباراة أمرا مستحيلا".

وأضاف الاتحاد الإيراني انه سيشتكي الاتحاد اليوناني للفيفا بسبب إلغاء المباراة السابقة. وأوضح: "سيتقدم الاتحاد الإيراني بشكوى إلى الفيفا، وسيتخذ كل الاجراءات القانونية لطلب تعويضات عن الأضرار التي لحقت به رياضيا وماليا".

وتابع: "حتى يصدر قرار عن الفيفا؛ يعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تجميد علاقته بالاتحاد اليوناني".

وستكون المباراة الاستعدادية الوحيدة لإيران قبل البطولة أمام ليتوانيا، في موسكو، في الثامن من يونيو. بينما سيلعب المنتخب الفارسي أمام "أسود الأطلس" في افتتاح مشوارهم، بالمجموعة الثانية في كأس العالم، وذلك يوم 15 يونيو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - aziz canada الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:10
مصائب قوم عند قوم فوائد




.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.