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الرئيسية | رياضة | الحبسي يتوقع تألق العرب في مونديال روسيا

الحبسي يتوقع تألق العرب في مونديال روسيا

الحبسي يتوقع تألق العرب في مونديال روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 01 يونيو 2018 - 06:34

توقع العماني علي الحبسي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الهلال السعودي، ظهور المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بمستوى جيد للغاية.

وأشار الحبسي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن "المنتخبات المتأهلة تمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الأفضل دائماً، بفضل الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها".

أوضح الحارس العماني أن المنتخب السعودي سيحظى بمتابعة كبيرة في المباراة الافتتاحية للبطولة، أمام نظيره الروسي، يوم 14 يونيو الجاري.

وطالب الحبسي زملاءه في فريق الهلال، والملتحقين بالمنتخب السعودي، أن يلعبوا بثقة ودون أي ضغوط، ويقدموا ما يعكس الصورة الإيجابية لهم.

كما أفاد الحارس البالغ 36 عاما بأن "المنتخب السعودي قدم مستوى جيدا، إلى حد كبير، رغم خسارته بهدفين مقابل واحد أمام المنتخب الإيطالي، في المباراة الودية التي جرت بينهما مؤخرا".

جدير بالذكر أن منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم يلعب في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات؛ برفقة منتخبات روسيا وأوروغواي ومصر.

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