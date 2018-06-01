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الرئيسية | رياضة | تشافي: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

تشافي: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

تشافي: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم
هسبريس - إفي
الجمعة 01 يونيو 2018 - 05:56

اعتبر لاعب الوسط الإسباني تشافي هرنانديز، لاعب فريق السد القطري لكرة القدم حاليا، الخميس، أن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ويمكنه القيام بدور تشافي أو سرجيو بوسكتس أو أندريس إنييستا أو لويس سواريز.

وقال تشافي: "يستطيع ميسي القيام بأدوار تشافي وراكيتيتش وبوسكس وإنييستا وسواريز. يفعل كل ذلك على نحو جيد. إذا وضعته في القلب، سيكون أيضا أفضل قلب دفاع في العالم. لو أراد انتزاع الكرة، سيسرقها منك. لو تطلب الأمر مراوغتك، سيفعل. إن أراد التمرير، سيصنع لك أفضل تمريرة في العالم".

وأضاف تشافي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لاناثيون" الارجنتينية، "ميسي لاعب لا يمكن مقارنته. هو مثل مارادونا في حقبته، وبيليه في فترته. هو أفضل لاعب في التاريخ. ميسي هو الأفضل. أفضل من إنييستا ومن تشافي ومن بوسكتس. لماذا؟ لأنه يهيمن على جميع مراحل اللعب. ما كنا نقوله قبلا، ميسي يستطيع أداء دور تشافي، لكن تشافي لا يمكنه ارتداء قميص ميسي. وهكذا مع باقي اللاعبين".

وأكد تشافي أن قائد الـ"ألبيسيليستي" هو الأجدر بالحصول على جائزة الكرة الذهبية في جميع الأعوام، مبرزا أنه "لا ينقصه الفوز بالمونديال" كي يصبح أفضل لاعب في العالم، لأنه كذلك بالفعل، من وجهة نظره.

واستطرد قائلا: "لم أر أحدا أفضل منه. أتفهّم التفكير في (دييغو) مارادونا، كان وما يزال معشوق الجميع. ما فعله مع الأرجنتين يفوق الجيل الحالي من اللاعبين؛ لذا فهناك أشخاص يقولون إن ميسي لم يحقق ما فعله مارادونا. أدرك ذلك، لكن على المستوى الكروي، يفعل ميسي ما قدمه مارادونا قبل 30 عاما، يتطلب الأمر الضعف في 2018، سواء خططيا أو بدنيا أو تكتيكيا أو ذهنيا".

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