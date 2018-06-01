أمرابط: طموح الدور الثاني يراود "أسود الأطلس"

هسبريس من الرباط

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط أن هدف المنتخب الوطني لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم التي تحتضنها روسيا هو التأهل إلى الدور الثاني.

وأضاف نورد الدين أمرابط، لاعب فريق (ليغانيس) الإسباني، في حوار مع الصحيفة الرياضية (ماركا)، أن الفريق الوطني المغربي "حدد هدفا يتمثل في المرور إلى الدور الثاني، ومع أن هذا الأمر لن يكون سهلا لأننا نتواجد في مجموعة قوية وصعبة لكننا يجب أن نؤمن بفرصتنا وبحظوظنا" .

وزاد "من الضروري أن نؤمن بالفوز حتى نتمكن من تحقيقه.. كل شيء ممكن في كرة القدم"، معتبرا أن هيرفي رونار "مدرب كبير يتوفر على خبرة وتجربة كبيرة، كما يتميز بتفاهم كبير مع اللاعبين".

وفي ما يتعلق بالمنتخبات التي سيواجهها الفريق الوطني المغربي في مجموعته الثانية خلال الجولة الأولى من هذه المنافسات، أوضح أمرابط أن إسبانيا "تملك منتخبا كبيرا وقويا يضم لاعبين موهوبين"، مضيفا أن المنتخب الإسباني يظل من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا والبرازيل أو الأرجنتين، موردا أيضا أن مواجهة إسبانيا خلال هذه المنافسات "ستكون عبارة عن مباراة خاصة ومتميزة، لأنه سيكون من المميز اللعب ضد بعض اللاعبين الكبار الذين واجهتهم في الدوري الإسباني " .

كما أشار اللاعب المغربي أيضا إلى صعوبة مواجهة المنتخب البرتغالي مع نجمه كريستيانو رونالدو "أحد أفضل اللاعبين في العالم".