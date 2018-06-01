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الرئيسية | رياضة | راموس يتلقى "تهديدات" بعد إصابة محمد صلاح

راموس يتلقى "تهديدات" بعد إصابة محمد صلاح

راموس يتلقى "تهديدات" بعد إصابة محمد صلاح
هسبريس - متابعة
الجمعة 01 يونيو 2018 - 13:41

أشارت تقارير صحفية إلى أن مدافع وقائد ريال مدريد، سرجيو راموس، يواجه موجة تهديدات دفعته لتغيير رقم هاتفه الشخصي، بسبب تدخله العنيف مع مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا، ما تسبب في إصابة نجم منتخب الفراعنة وخروجه من المباراة متأثرا بإصابة على مستوى الكتف.

وعلى الرغم من فرحة الريال بالفوز بالتشامبيونز ليج للمرة الثالثة على التوالي، تحول الأمر لصداع في رأس راموس وأسرته.

وذكرت إذاعة (COPE) الإسبانية أن مدافع الملكي اضطر لتغيير رقم هاتفه بسبب كم الرسائل ومكالمات التهديد التي يتلقاها خلال الأيام الأخيرة بعدما تسبب في إصابة المهاجم المصري في نهائي التشامبيونز ليج.

وأدت إصابة صلاح، النجم المتوهج في كرة القدم الأوروبية والمرشح لأن يكون ضلعا في مثلث المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لحالة من الغضب على مستوى المشجعين في أنحاء العالم ومصر على الخصوص، حيث سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب، ما قد يعرض مشاركته بمونديال روسيا في خطر.

وكان ليفربول هو الأفضل قبل خروج صلاح من الملعب في نهائي كييف بعد نحو نصف ساعة من انطلاق المباراة، لتتحول بعدها الدفة إلى الفريق الملكي الذي حسم اللقاء بخبرة لاعبيه وأخطاء حارس مرمى "الريدز" لوريس كاريوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ديما مغرب الجمعة 01 يونيو 2018 - 13:56
المصريين ابانو على قمة الكلاخ ديالهوم للعالم, ما دارتها لبرازيل ملي تضرب نيمار فكأس العالم هههه لا حول ولا قوة
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29
2 - اجديك الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:08
تاترنا كتيرا لإصابة النجم المصري الدي كنت اتنيا له بمقابلة جيدة لأنها فرصة فريدة من نوعها في أوج عطايه، لكن الإصابة منعته من دلك، فسادا كان الخطأ عفويا فلا باس من دلك، فكم من لاعب أصيب خلال مجريات المقابلات، وأن كان متعمدا فحرام على راموس هدا الاعب المعروف بشراءاه وتدخلاته العنيفة والااخلاقية.....، نتمنى الشفاء العاجل لمحمد صباع والعودة السربعة الميادين خصوصا وأن انطلاقة العرس الكروي على الأبواب...
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-8
3 - سعيد السلاوي الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:10
سيحكي التاريخ يوما أن لاعب كرة قدم عربي سقط على كثفه بأحد الملاعب في مبارات ما دفاعا عن لقب أوروبي فتألمت امة عربية بأكملها بينما يسقط عشرات الشهداء يوميا في غزة وفلسطين دفاعا عن شرف أمة محمد ولا يحرك أحد ساكنا.... تبا لك يا كرة القدم اصبح شرفك اغلى من شرف العرب..
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101
4 - fouad الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:12
ومادا عن اصابة التيمومي وما هي تعليقاتكم يا ايها الاشقاء المصريين الدين عاشوا الحدث ?
على كل حال اللاعب صلاح اخونا والجميع يحبه ,دو اخلاق جيدة ودو مهارة عالية لا يمكن الاستغناء عنه كيف ما كان الحال ,ونتمنا له الشفاء العاجل والحصول على الكرة الدهبية ان شاء الله
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21
5 - Amine الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:17
سيحكي التاريخ أن لاعب كرة سقط على كتفه دفاعاً عن لقب أروبي فتألمت الأمة، بينما يسقط شهداء غزة دفاعاً عن شرف الأمة ولا يحرك أحد ساكناً...
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12
6 - مغربي الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:19
قمة الجهل و الضلالة عالم بأكمله يحرض على الانتقام .حتى من يسمون أنفسهم علماءمصر وهناك من دعى على إقامة الصلاة و الدعاء شرا على من الحق الأدى بلاعبهم الدلل أنها فقط لعبة يا جيوش الجهل و الحقد ..........يا امة ضحكت منجهلها الامم
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19
7 - youness الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:35
سيحكي التاريخ ان اللاعب التيمومي كسره قدمه لاعب مصري ولكنومع ذلك سجل اصابة الانتصار،،،، وسيجل التاريخ ايضا أن هذا المجرم،،،راموس،،،قد تعمد الخشونة في حق ،،صلاح،،،بعدما قام بلي دراعه واسقاطه،،،،اسميه مجرما،،،لانه متعود على الخشونة في كل مبارياته،،،لكن هذه المرة وضع حدا للفريق الخصم
باكمله بازاحة اللاعب المصري الشهير وبخروجه تغير مجرى اللعب
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-2
8 - ميلود طنجة الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:39
كلخ مصريين لا يغني من الحق شيئا
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-1
9 - ht.brahim الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:46
أتمنى أن يتم اعتبار سجل رسمي للأخطاء و المخالفات الرياضية لكل لاعب من أجل التفكير لاحقا في عقوبات لكل من تجاوز حدا معينا من الأخطاء عبر مساره الرياضي الرسمي
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1
10 - هشام كولميمة الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:48
قمة الجهل...هذه مباراة في كرة القدم.و لمن يقول بأن ليفربول كان الأفضل قبل خروج صلاح فليرجع لمشاهدة المقابلة.اتمنى الشفاء العاجل للاعب محمد صلاح.
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