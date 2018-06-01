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كُتّاب وآراء
راموس يتلقى "تهديدات" بعد إصابة محمد صلاح
أشارت تقارير صحفية إلى أن مدافع وقائد ريال مدريد، سرجيو راموس، يواجه موجة تهديدات دفعته لتغيير رقم هاتفه الشخصي، بسبب تدخله العنيف مع مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا، ما تسبب في إصابة نجم منتخب الفراعنة وخروجه من المباراة متأثرا بإصابة على مستوى الكتف.
وعلى الرغم من فرحة الريال بالفوز بالتشامبيونز ليج للمرة الثالثة على التوالي، تحول الأمر لصداع في رأس راموس وأسرته.
وذكرت إذاعة (COPE) الإسبانية أن مدافع الملكي اضطر لتغيير رقم هاتفه بسبب كم الرسائل ومكالمات التهديد التي يتلقاها خلال الأيام الأخيرة بعدما تسبب في إصابة المهاجم المصري في نهائي التشامبيونز ليج.
وأدت إصابة صلاح، النجم المتوهج في كرة القدم الأوروبية والمرشح لأن يكون ضلعا في مثلث المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لحالة من الغضب على مستوى المشجعين في أنحاء العالم ومصر على الخصوص، حيث سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب، ما قد يعرض مشاركته بمونديال روسيا في خطر.
وكان ليفربول هو الأفضل قبل خروج صلاح من الملعب في نهائي كييف بعد نحو نصف ساعة من انطلاق المباراة، لتتحول بعدها الدفة إلى الفريق الملكي الذي حسم اللقاء بخبرة لاعبيه وأخطاء حارس مرمى "الريدز" لوريس كاريوس.
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تعليقات الزوّار (10)
على كل حال اللاعب صلاح اخونا والجميع يحبه ,دو اخلاق جيدة ودو مهارة عالية لا يمكن الاستغناء عنه كيف ما كان الحال ,ونتمنا له الشفاء العاجل والحصول على الكرة الدهبية ان شاء الله
باكمله بازاحة اللاعب المصري الشهير وبخروجه تغير مجرى اللعب