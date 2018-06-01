إعلام إسبانيا يسلط الضوء على "أسود الأطلس"

هسبورت ـ عبد الصمد الراجي*

خَصّصت وسائل الإعلام الإسبانية حيزا مهما للحديث عن المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الأوكراني، في مدينة جنيف السويسرية، ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، التي ستنطلق منتصف شهر يونيو الحالي.

وعنونت صحيفة "أس "تقريرها عن المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، بـ"المغرب يواصل عدم تلقي أي هدف ويتعادل مع أوكرانيا"؛ فيما قالت في عنوان ثانوي للتقرير ذاته: "خصم إسبانيا في المونديال تفوق بشكل واضح على أوكرانيا، وخلق مجموعة من الفرص الخطيرة"، مشيدة في الوقت نفسه بالأداء الرائع لحكيم زياش، ونور الدين أمرابط.

من جانبها، عنونت صحيفة "ماركا" مادتها الخبرية بـ"المغرب وأوكرانيا يتعادلان في مباراة الاختبار لهيرفي رونار"، قبل أن تشيد بما قدمه الثنائي حكيم زياش وأمين حارث، حيث كتبت: "زياش وحارث وزعا سحرهما خلال المباراة التي كان ينقصها الأهداف، بسبب قلة الفعالية أمام المرمى للاعبي المنتخب المغربي".

وتطرقت الصحيفة الشهيرة في تقريرها للتشكيلة التي بدأ بها المدرب الفرنسي المباراة الإعدادية الأولى للمنتخب، حيث جاء في تقريرها أن "رونار اختبر دفاعا متكونا من 3 لاعبين، مع إشراك كل من حمزة منديل ونور الدين أمرابط على الرواقين؛ وهو الأمر الذي ترك فراغا في الخط الخلفي للمغرب"، حسب تعبير المنبر الإعلامي المذكور.

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