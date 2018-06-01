"المغرب 2026" يصل مرحلة التصويت في موسكو

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن ملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم، "موروكو 2026"، اجتاز عقبة مرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيمر إلى مرحلة التصويت النهائية في 13 يونيو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو لجنة دعم الملف المغربي، مساء اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، هذا الخبر حين أورد: "سعيد لإخباركم أن ملف المغرب 2026 تجاوز عقبة تاسك فورس، المرحلة المقبلىة هي التصويت من قبل 207 اتحادا كرويا في 13 يونيو بالعاصمة الروسية موسكو .. سعيد لفريق عمل الملف المغربي والجهد المبذول خدمة لوطني المغرب".

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