24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/06/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- مُتدخلون يُقاربون آفاق المسالك الدولية للباكالوريا
- هكذا أقام مغربيان زواجاً مسيحياً بالرباط برعاية "القس آدم"
- أمرابط: طموح الدور الثاني يراود "أسود الأطلس"
- "البام" يَجٌّرُ وزير التربية إلى المساءلة البرلمانية
- رونار:"الأسود" يدركون حجم انتظارات المغاربة في المونديال
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"المغرب 2026" يصل مرحلة التصويت في موسكو
الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:36
علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن ملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم، "موروكو 2026"، اجتاز عقبة مرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيمر إلى مرحلة التصويت النهائية في 13 يونيو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.
وأكد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو لجنة دعم الملف المغربي، مساء اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، هذا الخبر حين أورد: "سعيد لإخباركم أن ملف المغرب 2026 تجاوز عقبة تاسك فورس، المرحلة المقبلىة هي التصويت من قبل 207 اتحادا كرويا في 13 يونيو بالعاصمة الروسية موسكو .. سعيد لفريق عمل الملف المغربي والجهد المبذول خدمة لوطني المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
2 - meme الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:44
خيهو مبروك هلينا هذه البدايه مازال مازال و لا زلت مقاطعة
3 - عبد الواحد الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:44
يا ربي متخيبناش والله العظيم اني أتمنى من كل قلبي ان يفوز المغرب بتنظيم نهائياًت كأس العالم .دعونا من تعاليق الفاشلين و أصحاب الأفكار السودية
5 - حقيقة الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:46
كل شيء مخطط لهزيمة من امريكا وخيبة امل..وفرح في الجزائر لهزيمتنا المذلة..
6 - Seebach الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:46
المشكل ليس في التخطي..المشكل الأكبر في هاد المصيبة هو التصويت العلني...كان على المغرب الضغط على الفيفا ليكون التصويت سري...خصوصا أمام غول يسمى أمريكا و أمام مجنون بسمة ترامب.
7 - امجوض الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:46
بلا منكدبو على ريوسنا المونديال غاد اعطيوه ل امريكا سواءا بالتصويت او بتخلويد
9 - salam الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:48
تجاوز هده المرحلة هو بحد ذاته انجاز للمملكة مبروك هدا يعني اننا نتوفر على منشات رياضية في المستوى مبروك للمغرب و للمشرفين على قطاع الرياضة
11 - عمر الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:48
هدا ليس إنجازا كبيرا
على كل حال نتمنى التوفيق والنجاح
للمغرب في مرحلة التصويت رغم صعوبتها
على كل حال نتمنى التوفيق والنجاح
للمغرب في مرحلة التصويت رغم صعوبتها
12 - محمود الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:48
جميل ،، ان شاء الله يتم التصويت لصالح المغرب وتكون إستفادة للشعب من هذا التنظيم على الاقل البنيات التحتية الومستشفيات ،، بالتوفيق ..
13 - لحسن الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:49
هنيئا لعمل اللجنة المتميز،
نتمى الفوز بالتنظيم ولما لا.
جميل أن تنظر بعيدا.
من لم يحب صعود الجبال. يعش أبد الدهر بين الحفر
نتمى الفوز بالتنظيم ولما لا.
جميل أن تنظر بعيدا.
من لم يحب صعود الجبال. يعش أبد الدهر بين الحفر
14 - النورس الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:50
كم انت كبير يا مغرب المعجزات. أتمنى أن يلتحم الحلم المغربي بأفريقيا وان يجتاز الأفارقة تهديدات ترامب
15 - علي الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:50
حتى وان فلت الملف المغربي من مقصلة لجنة التاسك
فالولايات الامريكية وبفضل دبلوماسيتها وبفضل سياسة الدولار والعصا الغليضة اللتين تنهجهما على نطاق واسع وتستخدمهما في سبيل تركيع الشعوب ، سيكون لذلك بالغ الاثر يوم التوصيت وذلك احساسا من الملف الثلاثي بمدة خطورة الملف المغربي وبمدى خطورة تحركات اعضاء الملف المغربي. وقد راينا مؤخرا دولا اعلنت رسميا تراجعها عن دعم الملف المغربي . ودعمها للمف الثلاثي . امريكا استطاعت ان تحشد الكثير من الدول مؤخرا
وفي الاخير على المسؤولين المغاربة فور اعلان خسارتهم لشرف تنظيم المونديال ان المغرب كان مجرد كومبارس وان الفوز كان وسيكون حليف الملف الامريكي . لذلك عليهم ان يباشرو بانجاز المشاريع التنموية التي تعود على هذا الشعب المقهور بالنفع. وليس تاجيل الاستثمار الذي كان مقررا ، الى غاية مستقبل مجهول . لك الله يا مغرب
فالولايات الامريكية وبفضل دبلوماسيتها وبفضل سياسة الدولار والعصا الغليضة اللتين تنهجهما على نطاق واسع وتستخدمهما في سبيل تركيع الشعوب ، سيكون لذلك بالغ الاثر يوم التوصيت وذلك احساسا من الملف الثلاثي بمدة خطورة الملف المغربي وبمدى خطورة تحركات اعضاء الملف المغربي. وقد راينا مؤخرا دولا اعلنت رسميا تراجعها عن دعم الملف المغربي . ودعمها للمف الثلاثي . امريكا استطاعت ان تحشد الكثير من الدول مؤخرا
وفي الاخير على المسؤولين المغاربة فور اعلان خسارتهم لشرف تنظيم المونديال ان المغرب كان مجرد كومبارس وان الفوز كان وسيكون حليف الملف الامريكي . لذلك عليهم ان يباشرو بانجاز المشاريع التنموية التي تعود على هذا الشعب المقهور بالنفع. وليس تاجيل الاستثمار الذي كان مقررا ، الى غاية مستقبل مجهول . لك الله يا مغرب
16 - يويف الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:51
الف مبروك للجميع اذن وجب تكاثف الجهود خصوصا في هذه المرحلة ل استمالة المزين من الاصوات وماشي مشكل اذا ماجابش الله المهم نحاولو
17 - fattah rif الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:54
عندما تيقنت أمريكا أن إقصاء المغرب من قبل لجنة التقييم التابعة للفيفا سيجر عليها انتقادات من أرجاء العالم.وهاذا ما جعلها تغير استراتيجياتها عبر تهديدها للدول المصوتة على المغرب بقطع عنها المساعدات الإقتصادية أعتقد الآن ان ميزان القوى في التصويت متساوي وكل فاءز بالتنظيم سيكون بنسبة ضئيلة جدا من الدول المصوتة.
18 - HABBOUBI الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:54
الحمد لله إنشاء الله موروكو 2026 بإذن الله تعالى
19 - abderrahman chwiter الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:54
مبروك للمغرب و نتمنى ان يجتاز المرحلة المقبلة انشاء الله
20 - marocain 100% الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:54
bravo au staff qui a participé à l'élaboration de ce dossier. nous devons garder espoir et faire confiance à nos leaders!
Ça va être difficile de passer contre trump et ses menaces mais bon....
Ça va être difficile de passer contre trump et ses menaces mais bon....
21 - ali الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:54
اين انتم يا من كنتم ساخطون ومنهارون ومستغربون كيف للمغرب ان يمر لكرحلة التصويت .اريد ان اقرء تعليقاتكم .
23 - Othmane Rida الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:58
من الطبيعي أن يصل الملف المغربي لمرحلة التصويت ... لتجنب لفت الأنضار و إثارت الشكوك بعد الضجة التي كانت " تاسك فور " و الفيفا أبطالها
24 - عبد الرحمان الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:59
ادا كان الخبر صحيح فعليكم بالقيام بالجهود اللازمة لتسويق ملفنا في جميع أنحاء العالم
ندعو الجميع اليد في اليد للفوز بتنظيم هدا العرس الكروي
ندعو الجميع اليد في اليد للفوز بتنظيم هدا العرس الكروي
25 - NOUMRI الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:59
هنيئا لنا بإجتياز المرحلة الأولى و الوصول الى مرحلة التصويت و أنا مقتنع تماما أنه إدا أراد الله لنا تنظيم بطولة الكأس العالم 2026 فمهما فعل اترامب من خطط و حيل فإنها ستفشل لاأن إرادة الله فوق كل شئ
26 - الحلم الذهبي الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:59
ربما رأى السيد بلخياط حلما جميلا في المنام. لا تحلم كثيرا . الولايات المتحدة منافس أقوى منا.
27 - سمحمد المانيا الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:59
هههه.. فيفا تعلم مسبقا ان الامر حسم لصالح امريكا وخصوصا بعد تهديد ترامب.. التصويت سيكون فقط شكلي.. معرفتش واش المكلفين للملف المغربي مكفهموهاش وهي طايرة....
28 - متفائلة خير الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:59
ان شاء الله يكون كاس العالم في المغرب اتمنى ان شاء الله الله يوفق للخير
30 - Youssef الجمعة 01 يونيو 2018 - 21:01
تستحمرون الشعب يا اخوان ، الملف المغربي مقصي من البداية لأن المغرب لا يوضف كفاءات في الديبلوماسية وحتى الأصوات الافريقية ماتم كسبها !!!غريب أمركم
31 - مايمكنش الجمعة 01 يونيو 2018 - 21:01
1000 مبروك إن شاء الله يفوز المغرب بهذا التنظيم
33 - Siwar Eddahab الجمعة 01 يونيو 2018 - 21:01
ألف مبروك للمغرب في اجتاز عقبة مرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس"
34 - زهير الجمعة 01 يونيو 2018 - 21:04
بعد تهديد ترامب الدول التي لن تصوت للملف المشترك، آمل أن تستبعد الفيفا إن كانت حقا ديموقراطية الملف الثلاثي قبل مرحلة التصويت .. إن لم تفعل، التداعيات ستكون خطيرة.
36 - ayman الجمعة 01 يونيو 2018 - 21:07
يلاه بينو لينا الدبلوماسية لكسب مزيد من الاصوات خلال الفترة المقبلة رغم ان بعض الدول غيرت وجهتها نحو ملف امريكا بسبب تغريدة ترامب مازال الوقت امامكم لكسب الاصدقاء وعدم ترك الفراغ للمنافسين
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36