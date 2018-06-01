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كُتّاب وآراء
ظروف صعبة تنهي تجربة الطاوسي مع بلوزداد
قرر المغربي رشيد الطاوسي، عدم الاستمرار في تدريب نادي شباب بلوزداد، المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، بسبب "الظروف التنظيمية الصعبة" التي يعيشها الفريق.
وكان الطاوسي، عين مدربا لشباب بلوزداد نهاية دجنبر، خلفا للصربي اإفيكا تودوروف، بموجب عقد يمتد لـ18 شهرا. لكن الظروف الصعبة التي يعيشها شباب بلوزداد خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية على مستوى رئاسة النادي، دفعت الطاوسي إلى اتخاذ قرار الرحيل.
قاد الطاوسي، شباب بلوزداد إلى ضمان البقاء في دوري الأضواء الجزائري، علما أنه فشل في الوصول بالفريق إلى دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الافريقي (كأس الكونفيدرالية).
وألمحت بعض المصادر، إلى إمكانية أن يتولى الطاوسي، تدريب نادي وفاق سطيف.