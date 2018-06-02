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الرئيسية | رياضة | الطاوسي مدربا جديدا لوفاق سطيف الجزائري

الطاوسي مدربا جديدا لوفاق سطيف الجزائري

الطاوسي مدربا جديدا لوفاق سطيف الجزائري
هسبريس - د. ب .أ
السبت 02 يونيو 2018 - 10:30

عين نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، مساء الجمعة، المغربي رشيد الطاوسي، مدربا جديدا له، بموجب عقد يمتد لموسمين.

كان الطاوسي، فسخ عقده مع شباب بلوزداد في وقت سابق الجمعة، بسبب الظروف التنظيمية الصعبة التي يعيشها الفريق.

من جهة أخرى، تعاقد وفاق سطيف مع عبد الرحمن بولطيف، الحارس السابق لشبيبة القبائل لموسمين، ليكون اللاعب الرابع الذي ضمه الفريق بعد كل من سعدي رضواني، وزكرياء دراوي، وسيد علي لاكروم من شباب بلوزداد.

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