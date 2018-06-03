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الرئيسية | رياضة | غريزمان يحدد مستقبله الكروي قبل المونديال

غريزمان يحدد مستقبله الكروي قبل المونديال

غريزمان يحدد مستقبله الكروي قبل المونديال
هسبريس - متابعة
الأحد 03 يونيو 2018 - 03:55

أكد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد أنه ينوي اتخاذ قرار بشأن مستقبله قبل بدء مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 من الشهر الجاري.

وقال غريزمان ردا على سؤاله حول ما إذا كان سيقرر قبل المونديال ما إذا كان سيبقى في أتلتيكو أو سينتقل لبرشلونة في ظل الأنباء التي تشير إلى اقترابه من الانضمام إلى الفريق الكتالوني "أتمنى هذا وسأفعله"، وفقا لما ذكرته صحيفة (ليكيب).

وكانت تقارير قد انتشرت في الساعات الأخيرة تفيد باحتمالية قيام غريزمان بتأجيل قراره إلى يوليو المقبل عندما تتراجع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 100 مليون يورو.

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