ماتيوس يَحشد الدعم للمغرب في جولتِه الأوروبية

هسبورت - عمر الشرايبي*

اسْتحضر لوثار ماتيوس، نجم كرة القدم الألمانية والعالمية السابق، ذكرياته مع المغاربة ومنتخب بلادهم، حيث باتت تربطه علاقة وطيدة بهم، منذ نهائيات كأس العالم في المكسيك سنة 1986، حيث كان صاحب الهدف التاريخي الذي حسم تأهل "المانشافت" أمام رفاق الحارس بادو الزاكي، خلال مباراة دور ثمن نهائي تلك البطولة.

ماتيوس، قال في تسجيل مصوّر، نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يتذكّر تلك المباراة التي جمعت المنتخبين الألماني والمغربي في مدينة "مونتيري"، إذ تبقى أحد أهم اللحظات في مساره الكروي، ليس فقط لأنها حملت معها أولى أهدافه في "المونديال" وإنما حسم الأخير تأهلا صعبا لمنتخب بلاده من أجل العبور إلى دور ربع نهائي "مونديال1986"، على حد تعبيره.

وزاد نجم "المانشافت"، قائلا "أتذكر أن المنتخب المغربي كان قويا خلال تلك المباراة ومنافسا قويا لبلوغ الدور الموالي، قبل أن تأتي ضربة خطأ مباشرة على بعد أزيد من 30 مترا، كان يعتزم كارل هاينز رومينيغيه تسديدها بعد وضعه الكرة، لكنني نبهته إلى خلل في تموضع الحائط الدفاعي، الأخير الذي لم يكن متماسكا بالطريقة الأنسب، مما جعلني أجرب التسديد، لتستقر الكرة في الجهة التي لم يكن ممكنا للحارس صدها".

وتابع ماتيوس، قائلا "أستحضر تفاصيل ذلك الهدف إلى حدود اللحظة، فمغاربة العالم يحدثونني عنه بانتظام، وهذا يظهر أنه بالرغم من هزيمة تلك المباراة، فالبلد مفتخرة بما تحقّق وبعد 32 سنة مرة يكن لي المغاربة حبا كبيرا، هنا تظهر حلاوة كرة القدم".

النجم الألماني، صاحب الكرة الذهبية لسنة1990، يعد اليوم ضمن سفراء ملف ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، حيث يكثف لوثار ماتيوس من تحرّكاته لحشد دعم أوروبي من أجل الأخير، إذ كان في زيارة، بمعية وفد رفيع المستوى، قبل يومين، إلى العاصمة الهنغارية بودابيست، قبل أن يحل، خلال الساعات القليلة الماضية، في العاصمة الليتوانية ريغا، حيث عقد لقاء مع مسؤولي الاتحاد المحلي لكرة القدم، من أجل عرض أبرز الخطوط العريضة لملف "موروكو2026" وإقناع الدولة الأوروبية بالتصويت لصالح المغرب، خلال اقتراع 13 يونيو في موسكو.

تبقى الإشارة إلى أن الألماني لوثار ماتيوس، يعد من الشخصيات المهمة التي يرتكز عليها مسؤولو ملف "موروكو2026"، باعتبار "البالماريس" الكبير لنجم الكرة الألمانية، إذ يعد من بين اللاعبين الأكثر مشاركة في "المونديال"، حيث خاض 25 مباراة رفقة منتخب بلاده في التظاهرة العالمية، توّج بها في دورة 1990 وبلغ نهائي نسختي 1982و1986، فضلا عن تجربته الكبيرة رفقة أندية بروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ الألمانيين وإنتر ميلانو الإيطالي.

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