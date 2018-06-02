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الرئيسية | رياضة | أداءُ منديل أمام أوكرانيا يحدّ من كثرة الانتِقادات

أداءُ منديل أمام أوكرانيا يحدّ من كثرة الانتِقادات

أداءُ منديل أمام أوكرانيا يحدّ من كثرة الانتِقادات
هسبورت - محمد أمين متبار*
السبت 02 يونيو 2018 - 16:26

حَدّ الدولي المغربي حمزة منديل بأدائه الجيد وعطائه الغزير، في مباراة، أول أمس الخميس، التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الأوكراني، وديا في سويسرا، من كثرة الانتقادات التي طالته، عقب استدعائه للمشاركة رفقة الفريق الوطني في نهائيات كأس العالم المقبلة، باعتباره الظهير الأيسر الوحيد داخل المجموعة الوطنية.

وقدّم منديل مستوى جيدا في الجهة اليسرى طيلة الشوط الأول، حيث كان "المفتاح" الذي تمكّن من خلاله "الأسود" من تهديد مرمى المنتخب الأوكراني، الذي تراجع إلى الخلف، وذلك عبر انسلالاته من الجهة اليسرى وتقديمه كرات على طبق من ذهب، كادت إحداها أن تترجم إلى هدف من قبل حكيم زياش، الذي تابع تسديدته ترتطم بالقائم بعد تدخل من الحارس.

ووجد المنتخب المغربي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع المنتخب الأوكراني، قبل أن يجد الحل في الجهة اليسرى عبر منديل، الذي استغل سرعته الكبيرة وتمريراته الدقيقة من أجل خلخلة دفاع المنتخب المنافس، مقللا بذلك من الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة بسبب تنافسيته المتوسطة وأدائه المهزوز نوعا ما خلال المباريات السابقة للمنتخب.

ووجد مدافع ليل الفرنسي طريقة للموازنة بين الأداء الدفاع والهجومي، بعد أن تم توظيفه "جناحا مزورا" في الجهة اليسرى، بينما نشّط نور الدين أمرابط الجهة اليمنى، قبل أن يعود ظهيرا أيسر في الشوط الثاني، والذي تمكن خلاله من إنقاذ الفريق الوطني من هدفين محققين، عبر التصدي لانفراد أحد مهاجمي منتخب أوكرانيا وإبعاد كرة أخرى من خط المرمى.

وأظهر منديل تناسقا وتجانسا مع كل من حكيم زياش وخالد بوطيب ومبارك بوصوفة، الشيء الذي مكّنه من التموضع في المكان والوقت المناسبين من أجل تهديد مرمى الخصم، قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة قبل دقائق على نهاية المباراة.

وطمأن أداء حمزة منديل الناخب الوطني هيرفي رونار، الذي ظل واثقا من إمكانية لاعبيه، إذ ظل يستدعيه رغم افتقاده للتنافسية رفقة فريقه وتعرّضه للإصابة في أوقات أخرى، حيث منح المدرب الفرنسي على الأقل حلولا إضافية في الجهة اليسرى، في حال لم يرد الاعتماد على أشرف حكيمي، ظهيرا أيسر مثلما فعل في مرات كثيرة، مقابل شغل نبيل درار للجهة اليمنى.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mosi. السبت 02 يونيو 2018 - 16:47
الاعتراف بالحق فضيلة...وأنا شخصيا انتقدت استدعاء منديل...بعد مشاهدتي لمباراة أول أمس غيرت رأيي تماما....
لذلك نقول دائما ان المدرب ادرى بلاعبيه و رونار ليس مدربا يتلقى القوائم تحت الطاولة فهو يستدعي الذي يصلح للفريق و ليس بالضرورة الأفضل...و رأينا كيف استبعد لاعبين موهوبين واستدعى لاعبين ربما اقل مهارة ولكن ادوارهم اكبر و فائدتهم اكبر للمنتخب...لذلك كله فلندع المدرب يشتغل دون بلبلة و لا ضجيج و نحاسبه عند انتهاء المسابقة...
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3
2 - Azzam Bounjouâ السبت 02 يونيو 2018 - 17:01
Sans aucune exagération le jeune Hamza Mandilé était le joueur numéro 1 de l'équipe nationale.Je souhzite su'il soit birn rétabli après sa blessure.Hamza son jeu pareil à Marcello...Si vous me lisez تبارك الله على منديل : Azzam de Rabat
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0
3 - abdellatif السبت 02 يونيو 2018 - 17:03
il a été le meilleur joueur marocain du match.Il surmonte bien le côté gauche et a sauvé l'équipe d'un but certain
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0
4 - منصف السبت 02 يونيو 2018 - 17:07
يظهر لي انه ليس لاعبا سويا مخبول نوعا ما. والدلي حركاته المضحكة. وكدلك عنما تقدم له الكرة يرجعها اي يتخلص منها بارجاعها للدي قدمه له بدون اعتبار هل دلك الاعب في موقف يسمع باعادة الكرة له. قصدي ان هدا الاعب لا يستحق المنتخب وليست له اي مهارات كروية تخلق ولو شيءا بسيطا داخل المنتخب.
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