"فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال

هسبورت - إفي

منحت مجموعة العمل المكلفة بتقييم ترشيحات تنظيم مونديال 2026 لملف تحالف (كندا-المكسيك-الولايات المتحدة)، ما يقرب من ضعف عدد النقاط التي منحتها لملف المغرب.

ومنحت هذه اللجنة المشكلة من السلوفاكي توماس فيسيل والهندي موكول مودجال والمقدوني إيلس جيورجيوركي والسويسري ماركو فيليجر والكرواتي زفونيمير بوبان، 402.8 نقطة (من أصل 500 ) لثلاثي أمريكا الشمالية، مقابل 274.9 نقطة للبلد العربي.

واعتبرت مجموعة العمل التي زارت المقرات في أبريل الماضي أن ملف المغرب يحظى بدعم حكومي إلا أن الحاجة لبناء أو تجديد العديد من البنى التحتية لملاعب ووسائل نقل ومقار إقامة، تمثل مخاطرة كبيرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أن مجموعة العمل المكلفة بتقييم ترشيحات تنظيم مونديال 2026 أكدت قبولها ترشيح ملف تحالف كندا-المكسيك-الولايات المتحدة وملف المغرب.

ويعني الإعلان عن قبول الملفين أنهما حصلا على عدد النقاط المطلوبة لعرضهما على مجلس الفيفا.

ومن المقرر أن يتم اختيار أحد الملفين لاستضافة كأس العالم 2026 خلال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يعقد في 13 يونيو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.