24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2705:1412:3116:1119:3921:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة (5.00)

  2. محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)

  3. خطورة صيام المرضى (5.00)

  4. خطوات ملوّنة .. كريمة تواصل تحدّي الإعاقة بالرسم في أزقة أصيلة (5.00)

  5. الدرك يضع حدّا لمروّج مخدّرات ناحية ابن أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال

"فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال

"فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال
هسبورت - إفي
الأحد 03 يونيو 2018 - 14:30

منحت مجموعة العمل المكلفة بتقييم ترشيحات تنظيم مونديال 2026 لملف تحالف (كندا-المكسيك-الولايات المتحدة)، ما يقرب من ضعف عدد النقاط التي منحتها لملف المغرب.

ومنحت هذه اللجنة المشكلة من السلوفاكي توماس فيسيل والهندي موكول مودجال والمقدوني إيلس جيورجيوركي والسويسري ماركو فيليجر والكرواتي زفونيمير بوبان، 402.8 نقطة (من أصل 500 ) لثلاثي أمريكا الشمالية، مقابل 274.9 نقطة للبلد العربي.

واعتبرت مجموعة العمل التي زارت المقرات في أبريل الماضي أن ملف المغرب يحظى بدعم حكومي إلا أن الحاجة لبناء أو تجديد العديد من البنى التحتية لملاعب ووسائل نقل ومقار إقامة، تمثل مخاطرة كبيرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أن مجموعة العمل المكلفة بتقييم ترشيحات تنظيم مونديال 2026 أكدت قبولها ترشيح ملف تحالف كندا-المكسيك-الولايات المتحدة وملف المغرب.

ويعني الإعلان عن قبول الملفين أنهما حصلا على عدد النقاط المطلوبة لعرضهما على مجلس الفيفا.

ومن المقرر أن يتم اختيار أحد الملفين لاستضافة كأس العالم 2026 خلال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يعقد في 13 يونيو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.