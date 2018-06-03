لعروبي ينضم رسميا إلى نادي "أحد" السعودي

هسبورت - عمر الشرايبي*

أعلنت إدارة نادي "أحد" السعودي، رسميا، عن التعاقد مع زهير لعروبي، حارس المرمى القادم من فريق الوداد البيضاوي، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، يقضي بانتقال اللاعب صوب الدوري السعودي، بعد نهاية مدة العقد الذي يربطه بالفريق "الأحمر"، كما كانت جريدة "هسبورت" قد انفردت به منذ أزيد من أسبوع.

حارس مرمى الوداد السابق، كان قد حل، أمس، بالمدينة المنورة، حيث مقر نادي أحد السعودي، إذ التقى بمسؤولي النادي للاتفاق على جزئيات متعلقة بالصفقة، قبل التوقيع في كشوفات النادي، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، في صفقة مادية تبلغ 320 ألف دولار للموسم الواحد، نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب.

هذا، ويأتي رحيل لعروبي عن الفريق "الأحمر"، بالرغم من رغبة المدرب التونسي فوزي البنزرتي في الحفاظ عليه ضمن التركيبة البشرية للوداد، من أجل خوض منافسات عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة العربية للأندية، صيف السنة الجارية، حيث كانت بعض الشائعات تتحدث عن تجديد اللاعب للعقد الذي يربطه مع الفريق الأحمر، نزولا عند رغبة المدرب التونسي فوزي االبنزرتي.

زهير لعروبي، من مواليد 1984، قضى أزيد من 13سنة داخل البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم، بداية من النادي القنيطري، مرورا بتجربة في فريق الدفاع الجديدي إلى غاية انضمامه إلى الوداد سنة 2015، الأخير توّج معه بالثلاثية تاريخية، لقب البطولة وكأس عصبة الأبطال والكأس الإفريقية الممتازة، خلال الموسم المنصرم، قبل أن يقرر الرحيل لخوض أول تجربة احترافية له في سن الثالثة والثلاثين.

جدير بالذكر أن تجربة زهير لعروبي في الملاعب الوطنية، كانت محط اهتمامات عدة أندية داخل البطولة الاحترافية المغربية، من أجل الاستفادة من خدماته خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، على غرار فريق الجيش الملكي بقيادة المدرب امحمد فاخر و الدفاع الحسني الجديدي، حيث قضى اللاعب أزيد من ثلاث سنوات.

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