الإعلام الدولي يَنتقد وصول ملف المغرب للتصويت

هسبورت - محمد فنكار*

انتقد الإعلام العالمي، والأمريكي على وجه التحديد، مرور ملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم إلى مرحلة التصويت النهائية، في 13 يونيو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، بعد اجتيازه مرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، واصفا تقييم "الفيفا" لملف المغرب بـ"الضعيف" مقارنة مع الملف الثلاثي الأمريكي.

ووصفت "the guardian" البريطانية نقاط "التاسك فورس" لملف المغرب بالضعيفة والمتوسطة، على مجموعة من الأصعدة، ومنها البنيات التحتية والملاعب غير الجاهزة مقارنة مع الملف الثلاثي، وهو الأمر الذي يعد من بين الأساسيات التي يصر عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصا أن نسخة مونديال 2026 ستحتضن 48 منتخبا بدلا من 32، مبرزة أن الأشغال لا بد أن توضع على أرض الواقع للاستفادة من هذا الشرف.

وقالت "newyorktimes" الأمريكية إن الملف الثلاثي أكثر قوة من خصمه المغربي، لوعود دول القارة الشمالية بمساعدة "فيفا" على جني أكبر عائدات خلال تنظيم المونديال، إلى جانب جاهزيتها على جميع الأصعدة لاستقبال أكبر عدد من الدول المشاركة والزوار في ظرف وجيز، وتسخير إمكانات ثلاث دول كبيرة من حجم المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاحه.

ونشر موقع "إي إس بي إن" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن حظوظ المغرب، حيث وصفها بـ"الضئيلة" مقارنة مع منافسيه، مشيرا إلى أن دول أمريكا الشمالية تحصلت على خمس نقاط كاملة فيما يتعلق بتوفير التذاكر واستضافة الوفود المشاركة في المونديال، فيما الملف المغربي يتضمن 10 مخاطر متوسطة وسبعة ضعيفة من شأنها أن تقلل من حظوظه.

وأفادت "news" الأسترالية بأن الملف الأمريكي وبالرغم من أنه ينافس ملف المغرب في التصويت النهائي بموسكو الروسية، فإنه يحظى بدعم من رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، والذي تلقى دعما كبيرا خلال فترة ترشحه لهذا المنصب من القارة الشمالية، وسيشكل ذلك نقطة قوية سيستند عليها الملف الأمريكي.

من جهتها، أشارت "l’équipe" الفرنسية أن المغرب تجاوز مرحلة صعبة بالرغم من تنقيطه الضعيف في التقييم النهائي؛ لكنه سينافس بقوة بدعم من الجهات العليا للمملكة على حشد دعم أكبر عدد من الاتحادات العالمية، لتنال ثقتها وتحظو بتصويتها لتنظيم أول مونديال بعد محاولات فشلت سنوات 1994 و1998 و2006 و2010.

جدير بالذكر أن لجنة "تاسك فورس" قد قدّمت تقريرها المفصل عن الملفين المرشحين لمجلس "فيفا"، الذي سيجتمع في عاشر يونيو المقبل من أجل تمرير الملفين رسميا للتصويت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي رقم 68 المرتقب يوم 13 يونيو الجاري في موسكو.

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