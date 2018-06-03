اتحاد طنجة لكرة الطائرة يفوز بالكأس الممتازة

هسبريس - و.م.ع

أحرز فريق اتحاد طنجة لكرة الطائرة لقب الكأس الممتازة ، برسم الموسم الرياضي 2016-2017 ، بعد فوزه على فريق الاتحاد الرياضي، في المباراة التي جمعت بينهما ، مساء أمس السبت ، بالقاعة المغطاة (المسيرة) بمكناس.

وتمكن فريق اتحاد طنجة من الفوز باللقب على الاتحاد الرياضي بثلاث جولات لجولة واحدة خلال هذه المباراة التي عرفت منافسة قوية بين الفريقين واداء جيدا من اللاعبين الفريقين الذين أمتعوا الجمهور العاشق لكرة الطائرة.

وبهذه المناسبة، وصفت رئيسة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة بشرى حجيج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذا الموعد الذي عاشت على إيقاعه مدينة مكناس ب"العرس الرياضي بامتياز" أثثه فريقا اتحاد طنجة والاتحاد الرياضي.

وأشادت السيدة حجيج بالأداء المتميز للفريقين والندية القوية التي عرفتها أطوار اللقاء، مهنئة الفريق الطنجاوي للكرة الطائرة بفوزه بلقب الكأس الممتازة.

يذكر أن نهائي الكأس الممتازة يجمع الفائز بلقب البطولة الوطنية وحامل كأس العرش في الموسم الرياضي ذاته.

وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة من هذه التظاهرة إلى خلق قيمة للمنافسات المنظمة من طرفها، وإعطاء حلم الظفر بهذه الكأس الممتازة لكل فريق لإضافتها الى خزانته وإغناء رصيده التاريخي.