أومتيتي يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2023

هسبريس - رويترز

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، أن مدافعه الدولي الفرنسي صمويل أومتيتي مدد عقده مع النادي لمدة خمس سنوات حتى عام 2023.

وقال برشلونة في بيان "نادي برشلونة وصمويل اومتيتي توصلا لاتفاق لتمديد عقد اللاعب لمدة خمسة مواسم حتى موسم 2022-2023".

وانضم اومتيتي (24 عاما) إلى برشلونة في 2016 من أولمبيك مرسيليا مقابل 25 مليون يورو (29.2 مليون دولار).

وفاز الدولي الفرنسي مع النادي القطالوني بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة وكأس الملك مرتين.