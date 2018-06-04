24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:39
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين
- مراكش ترصد 153 حالة غش في "جهوي الباك"
- نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس
- شركات طيران بالعالم تحذر بشأن التوترات التجارية
- الحوثيون يشترطون دفع الرواتب قبل المفاوضات
محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)
مدرسة سيدي الزوين .. معلمة دينية عتيقة تصافح "يد الإصلاح" (5.00)
- مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية" - (267)
- استعطاف المغاربة بالتراجع عن المقاطعة "يُحْرج" حكومة العثماني - (235)
- "المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة - (161)
- شيعة مغاربة يطالبون بالكشف عن أدلة دعم "حزب الله" للبوليساريو - (75)
- عاملات الفراولة في إسبانيا يحتجن ضد انتهاكات واعتداءات جنسية - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هيرفي رونار يتخلى عن بانون ونصير والحجام
كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الاثنين، لائحة اللاعبين الـ23 الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم في دورة هذه السنة بروسيا.
المسؤول عن "أسود الأطلس" في أدائهم الميداني طالب بدر بانون ونصير مزراوي بمغادرة معسكر "أسود الأطلس"، فيما فضل الإبقاء على اللاعب وليد الحجام للاستمرار في التداريب مع المجموعة.
وضمت اللائحة كلا من الحراس المحمدي وبونو والتكناوتي، إلى جانب درار وداكوستا وسايس ومنديل وبنعطية، بجوار سفيان أمرابط وحكيمي والأحمدي وآيت بناصر وبوصوفة.
كما احتفظ رونار بـ10 لاعبين إضافيين هم بلهندة وفجر وحارث ونور الدين أمرابط، بحضور زياش والكعبي وبوطيب وبحدوز وكارسيلا والنصيري.
وتجري حاليا عناصر المنتخب الوطني تربصها الاعدادي في سويسرا تحضيرا للمونديال، تواجه اليوم منتخب سلوفاكيا وديا، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، ثم الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة "فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.