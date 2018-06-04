هيرفي رونار يتخلى عن بانون ونصير والحجام

هسبريس من الرباط

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الاثنين، لائحة اللاعبين الـ23 الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم في دورة هذه السنة بروسيا.

المسؤول عن "أسود الأطلس" في أدائهم الميداني طالب بدر بانون ونصير مزراوي بمغادرة معسكر "أسود الأطلس"، فيما فضل الإبقاء على اللاعب وليد الحجام للاستمرار في التداريب مع المجموعة.

وضمت اللائحة كلا من الحراس المحمدي وبونو والتكناوتي، إلى جانب درار وداكوستا وسايس ومنديل وبنعطية، بجوار سفيان أمرابط وحكيمي والأحمدي وآيت بناصر وبوصوفة.

كما احتفظ رونار بـ10 لاعبين إضافيين هم بلهندة وفجر وحارث ونور الدين أمرابط، بحضور زياش والكعبي وبوطيب وبحدوز وكارسيلا والنصيري.

وتجري حاليا عناصر المنتخب الوطني تربصها الاعدادي في سويسرا تحضيرا للمونديال، تواجه اليوم منتخب سلوفاكيا وديا، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، ثم الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة "فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.