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الرئيسية | رياضة | رونار يسوغ اختيار التشكيلة النهائية للمنتخب: قراراتي رياضية صرفة

رونار يسوغ اختيار التشكيلة النهائية للمنتخب: قراراتي رياضية صرفة

رونار يسوغ اختيار التشكيلة النهائية للمنتخب: قراراتي رياضية صرفة
هسبورت - محمد أمين متبار*
الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:30

أوضح الناخب الوطني هيرفي رونار أن اختيار اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي التي ستشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة لم يكن سهلا، مبرزا أن قراراته أتت بعد تفكير عميق في كل التفاصيل الخاصة بالمنتخب، وتم خلالها تقديم مصلحة المجموعة على أي شيء آخر.

وقال هيرفي رونار إن التغييرات التي أحدثها بإضافة المهاجم يوسف النصيري إلى القائمة النهائية، مقابل استبعاد المدافع بدر بانون، كانت من أجل إحداث توازن في المجموعة، "مع الاعتماد على لاعبين يجيدون اللعب في مراكز متعددة، الشيء الذي سيكون مفيدا لنا كثيرا أثناء المنافسات".

وأضاف المدرب الفرنسي: "دوري كناخب وطني هو اختيار الأنسب والأصلح للمجموعة وفق معايير وتفاصيل محددة. كانت لي جلسات مع اللاعبين المستبعدين من أجل تقريبهم من زاوية رؤيتي للأمور، المهم أن اختياراتي رياضية 100 في المائة".

وتابع قائلا: "قررت الاكتفاء بثلاثة لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع، حتى يتسنى لي إضافة مهاجم جديد يلعب بالرجل اليسرى".

واعتبر المدرب الفرنسي أن النصيري، مهاجم ملقا الإسباني، بذل مجهودات جبارة خلال وجوده رفقة المنتخب في معسكر سويسرا، مضيفا أنه "يمتلك إمكانيات محترمة وتطور في مجموعة من التفاصيل خلال الآونة الأخيرة، وأرى أننا سنحتاج إليه خلال مرحلة ما في مباريات كأس العالم، خاصة في الضغط العالي على الخصوم عند الدقائق الأخيرة، فهو مقاتل ويبذل قصارى جهده للمجموعة".

هيرفي رونار الذي اختار الخروج مجددا لتوضيح الرؤية حول اختياراته، بعد أقل من 24 ساعة من الندوة الصحافية التي عقدها أمس من أجل تسليط الضوء على المباراة الودية المرتقبة مساء اليوم أمام منتخب سلوفاكيا، أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتيح للمنتخبات المشاركة إحداث تغييرات في القائمة قبل 24 ساعة على انطلاق "المونديال"، في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة.

وعن قرار إبقائه للاعب وليد الحجام رفقة المنتخب، على الرغم من عدم وجود اسمه ضمن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا، أوضح الناخب الوطني أن وليد يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن، وأنه كان يستحق بدوره الوجود ضمن القائمة النهائية، وحضوره يبقى تحسبا لأي طارئ.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - وسيم الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:47
كل هده الاختيارات وتغييرات واختيار منتخبات لا علاقة لها بخصوم المغرب يتير كتير من علامات استفهام والشك
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-25
2 - Yassine الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:50
لا تعجبني قرارات المدرب رونار لماذا لم يستدعي نادر المياغري في الحراسة فهو احسن الف مرة من المحمدي
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-67
3 - hicham الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:51
بلا شك المدرب الوطني هو المسؤول عن اختياراته التي يقتنع بها و هو الأقرب للاعبين و هذا يقع في جميع المنتخبات و آخرهم المنتخب الألماني الذي استغنى عن نجم السيتي ساني و الجمهور الرياضي يتمنى حظ موفق للمنتخب رغم صعوبة المجموعة التي تضم منتخبين محنكين في مجال المستديرة
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38
4 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:57
نتمنى لكم التوفيق و سنشجعكم في مشواركم هذا،علكم تحققون نتيجة ايجابية تنسينا همومنا وفقصتنا مع هذه الحكومة المشؤومة التي قهرتنا ف عيشتنا.
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2
5 - Hamido الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:58
حسب علمي كل المنتخبات تتدرب في اوطانها إلا المغرب حجز منتجع بكل مقوماته في سويسرا .السؤال الدي يحيرني كم ندفع يوميا من أجل الفريق الوطني من له أي فكرة عن الموضوع اتمنى ان يخبرني.اخوكم لمدوخ .اتشري يا هسبرس المحايدة
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-1
6 - نادر المياغري هههه الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:03
الى صاحب التعليق الذي تحدث عن غياب نادر المياغري اخي تابع اخبار الرياضة الوطنية وبعد ذلك انتقد ! لماذا لم تطلب منه ان يستدعي بنزكري او عزمي او العراقي .المياغري هادي بزاف.
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17
7 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:06
أهل مكة أدرى لشعوبها فهو المسؤول الأول عن الاختيارات ،والنتائج تحكم في ما بعد ،لا مجال للعاطفة و الانتماء ،كل يحمل القميص الوطني
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3
8 - Housni kawkabi الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:09
رونار الى الامام بالتوفيق أنشاء الله الى دور التاني 2/1 على ايران و 1/0 على البرتغال 0/0 مع إسبانيا انشاء الله
مجموعة لاعبين في المستوى انتظروا اشرف حكيمي سوف يكون الورقة الرابحة
عواشر مباركة
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3
9 - عبد الحكيم الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:15
حتى لو يفز المنتخب بكاس العالم،فلن يغطي فشل التخطيط الرياضي -ان وجد اصلا-في المغرب،فكيف يعقل ان لا يوجد في بلد فيه مايقارب من اربعين مليون نسمة،و يعشقون كرة القدم،لاعبين في مستوى عال قادرين على الاحتراف باوربا،واللعب بالمنتخب الوطني،وقس على ذلك باقي الرياضات،
هذا التوجه بالاستعانة بالاعبين الذين ولدو خارج المغرب،رغم تواضع مستوى عدد كبير منهم،لن يزيد المستوى الكروي في المغرب الا تقهقرا،ولست ادري لما تصرف كل هذه الملايير في بناء الملاعب ان كان منتخب مشارك في كاس العالم،لاتضم تشكيلته الرسمية اي لاعب محلي،عكس الذي شارك في مونديال فرنسا،حيث كان حجي الوحيد الذي تلقى تكوينا في فرنسا،
و على ذكر الاستعانة بالرياضيين المغاربة الاوربيين لرفع الراية المغربية كما تدعي الجامعة و المسؤولون،لما لا يتم الاستعانة بالاطر العلمية المغربية التي ولدت وتشتغل في الخارج،وتقليدها مناصب عليا و مسؤوليات سامية،والاغداق غليها بالمال مثل الاعبين،للخروج من التخلف و رفع راية المغرب علميا في العالم؟
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