عِائلة النوري تقدم شكوى ضد "أياكس أمستردام"

هسبورت - عمر الشرايبي*

رَاسلت عائلة اللاعب المغربي عبد الحق النوري، لجنة الحكامة التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم، من أجل تقديم شكوى ضد إدارة ناديه أياكس أمستردام، تحمله مسؤولية الحادثة التي وقعت للمهاجم الشاب، في النمسا، يوليوز الماضي، على هامش مباراة إعدادية أمام فريق فردير بريمن الألماني، والتي يعاني على إثرها من تلف في خلايا الدماغ إلى غاية اللحظة.

وأفاد مكتب محامي عائلة اللاعب المغربي، عبر بلاغ، توصلت "هسبورت" بنسخة منه، صباح اليوم الاثنين، أن النوري لم يتلق الإسعافات الأولية المطلوبة عند سقوطه مغمى عليه خلال تلك المباراة التي أجريت في 8 يوليوز الماضي، مضيفا "عائلة النوري لا تعاني فقط من التلف الدماغي الذي أصاب ابنها منذ سنة إلى الآن، وإنما يجب أن تتعايش معه وهي تعلم أن مضاعفات الحادث لم تكن لتقع بهذا الحجم لولا التدخل بشكل السليم لإسعاف اللاعب لحظة وقوع ذلك".

وتابع البلاغ "إلى غاية اللحظة، تحاول العائلة التحاور مع إدارة الأياكس من أجل الوصول إلى حل، ينطلق من اعتراف النادي بالمسؤولية في ما حدث"، مضيفا "للأسف، أياكس رفضت الاعتراف وتشبثت بموقفها حول قيامها بواجبها بالطريقة المناسبة، وهو ما جعل أي سبل لمواصلة الحوار تتوقف بين الطرفين إلى غاية تحمل النادي الهولندي واعترافه بمسؤولية ما وقع للاعب عبد الحق النوري".

من هذا المنطلق، تعتبر عائلة عبد الحق النوري، أن لجوءها إلى لجنة الحكامة للاتحاد الهولندي لكرة القدم، ينم، على حد تعبيرها، برغبتها في الدفاع عن مصالح لاعبي كرة القدم بصفة عامة، لاعب الأياكس بصفة خاصة، وليس فقط مصالح عبد الحق النوري، بالإضافة إلى مطالبتها باتخاذ قرار في الموضوع يجيب على تساؤلات تؤرق بالها.

ساعات قليلة بعد بلاغ العائلة، نشرت إدارة النادي الهولندي، ردا، عبر موقعها الرسمي على الانترنيت، أكدت خلالها تحملها للمسؤولية في حال أثبتها الاتحاد الكروي المحلي، مشيرة إلى أن كل موظفي النادي يشاطرون أسرة عبد الحق النوري نفس الظرفية الصعبة منذ حادثة السبت 8 يوليوز.

وتابع بلاغ النادي الهولندي، أن "أياكس في تواصل مستمر مع عائلة النوري، من أجل التكفل بظروف الإيواء والتطبيب اللازمتين للاعب عبد الحق. النادي والعائلة لم يتوصلا إلى اتفاق حول المقترحات التي تم عرضها في هذا السياق".

تبقى الإشارة إلى أسرة اللاعب المغربي عبد الحق النوري، تلقت صدمة قوية، يناير الماضي، بعد علمها بتوصل إدارة فريق أياكس أمستردام الهولندي بالتقرير الطبي للاعب من لدن الاتحاد المحلي لكرة القدم، الذي يفيد بأن "Appie" يعاني من اضطرابات في القلب، وذلك في تشخيص لحالته سنة 2014، أي قبل حادثه سقوطه مغمى عليه، خلال مباراة ودية أمام فيردير بريمن، في النمسا، يوليوز الماضي، ودخوله في حالة غيبوبة منذ ذلك الحين.

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