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الرئيسية | رياضة | الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا استعدادا لكأس العالم

الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا استعدادا لكأس العالم

الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا استعدادا لكأس العالم
هسبورت- سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:05

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهدفين لواحد في ثاني مبارياته الإعدادية التي جمعته مساء اليوم الاثنين بنظيره السلوفاكي، على أرضية ملعب جنيف بسويسرا؛ وذلك في إطار استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس العالم المرتقبة في روسيا منتصف يونيو الجاري.

واختار هيرفي رونار الدفع في التشكيل الرسمي بكل من الحارس ياسين بونو، مكان منير المحمدي، والاعتماد على المدافع أشرف حكيمي كظهير أيمن، عكس ما عرفته المباراة السابقة أمام المنتخب الأوكراني؛ في المقابل فضل إبقاء مروان داكوستا على كرسي البدلاء بعد أن خاض المباراة الأخيرة مع التشكيل الرسمي بجانب سايس والعميد بنعطية.

وعرفت أولى دقائق الشوط الأول اندفاعا وضغطا من جانب العناصر الوطنية التي بحثت عن هدف السبق؛ وذلك عن طريق خلق العديد من المناورات الهجومية التي كان من خلالها "الأسود" قريبين من هز شباك المنتخب السلوفاكي، كانت أبرزها تسديدة قوية من رجل حكيم زياش في الدقيقة الثامنة، ارتطمت بالقائم الأيسر بعد أن هزمت الحارس ميشل سولا.

وواصل لاعبو المنتخب المغربي سيطرتهم على مجريات النصف الأول من النزال وضغطهم في باقي دقائقه على معترك المنتخب السلوفاكي، غير أن عقم التهديف أصاب رفاق خالد بوطيب، بعد فشلهم في فك شفرة دفاع الخصم، ما دفع بوصوفة، زياش ونور الدين أمرابط، إلى تجريب التسديد من خارج المربع.

وعكس ما كان يرغب فيه الناخب الوطني، لم يختبر كثيرا الحارس ياسين بونو خلال مجمل فترات الجولة الأولى، إذ بقيت تحركات عناصر المنتخب السلوفاكي من الناحية الهجومية محتشمة جدا بفعل تركيزهم الكلي على التغطية الدفاعية والانكماش للوراء.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، دفع الناخب الوطني هيرفي رونار بمروان داكوستا مكان رومين سايس وأمين حاريث مكان حمزة منديل، مقابل تغيير تموقع العديد من اللاعبين في الخط الخلفي، إذ حول أشرف حكيمي إلى ظهير أيسر وأعاد نور الدين أمرابط كظهير أيمن.

وتمكن المنتخب السلوفاكي من هز شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 59، عن طريق اللاعب يان غريغوس، الذي هزم الحارس ياسين بونو بتسديدة قوية، ليدفع الناخب الوطني بعد الهدف مباشرة بالمهاجم أيوب الكعبي مكان خالد بوطيب، بحثا منه عن حلول للعقم التهديفي، ما نجح فيه الكعبي بإحراز هدف التعادل للأسود بعد ثلاث دقائق من دخوله.

وواصلت العناصر الوطنية ضغطها على مرمى المنتخب الخصم عن طريق خلق العديد من المناورات الهجومية، أثمرت إحداها تسجيل يونس بلهندة هدف الفوز للمنتخب المغربي بتسديدة مركزة هزمت الحارس السلوفاكي ميشل سولا، في حدود الدقيقة 74.

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مباراة إعدادية ثالثة وأخيرة أمام منتخب إستونيا في التاسع من يونيو الجاري، قبل السفر إلى الديار الروسية لوضع آخر اللمسات التحضيرية قبل مواجهة المنتخب الإيراني في أولى مباريات المونديال يوم 15 يونيو.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - محب للمغرب الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:22
طبيعة المباريات الوديه تخض لتجربة الفريق مع اقوى المنتخبات وليس منتخبات مستواها ضعيف وتصنيفها كنت اتمنى ان المنتخب المغربي يلعب مع المانيا وبلجيكا والبيرو حتى تعرف مستواك جيدا ولا يهم النتيجه المهم كيف تكون جاهز لاقوى فريق اثناء المباريات الرسميه كما هي مباريات كاس العالم اكرر النتائج لا تهم ولا تعطي الا فقط دافع بسيط لا يخدم اثناء مباراتك مع فريق منضم مستقبلا

المنتخب المغربي يعاني دفاعيا نوعا ما

لا اعتقد ان المنتخب المغربي جاهز بالشكل الكافي
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-78
2 - Bahari_Montpellier الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:23
شاهدت المقابلة في قناة الرياضية ثم غيرت نحو قناة أبو ظبي، لأنه وللأسف الصورة عالية الجودة لكن يجب إعادة النظر في المعلقين رغم أن معلق اليوم أفضل شيئا ما من معلق مباراة أوكرانيا، المغرب يزخر بالطاقات في جميع المجالات فقط اختيارات المسؤولين غير صائبة، فحتى قناة ميدي1 والغير متخصصة في الرياضة كانت تقدم برنامج في المستوى بقيادة نوفل لعواملة وحتى الضيوف المحللين كانوا في المستوى لكن مرة أخرى مدير القناة كان له رأي آخر وأوقفه، بالنسبة للمقابلة والتي دخل رونار بالخطة التي تألق بها المنتخب، جاءت عودة منديل مفرحة، حاريث انطلاقاته رائعة لكن عيبه هو احتفاظه بالكرة، رغم غياب المحمدي عن التنافسية لكنه أفضل من بونو وخا أنا ودادي هه، الشيء السلبي هو عدم إعطاء الكعبي فرصته كاملة وكأن رونار خائف من أن تألقه قد يجعله يغير التشكيلة الرسمية المحسومة ونسي أن الأولية للمصلحة العامة، دون نسيان أن بوطيب ذكي ويساعد الدفاع في الركنيات وبفضله تأهلنا لكنه غير فعال تقنيا ويمر بمرحلة فراغ، المقابلة المقبلة فرصة لاختيار بوطيب أم الكعبي، على أي المدرب في المستوى والمنتخب في الطريق الصحيح وإن شاء الله يكون الخير.
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86
3 - taoufik namir الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:24
bravo tres bien jouer la seule remarque au niveau de l'attaque faut vraiment bien travailler sur ce poste .
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24
4 - Worison الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:24
On voudrait voir Ayoub El Kaabi dans tout les match de l'équipe national
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57
5 - Adam الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:26
مبروك.لكن يجب التخلص من الكرة بسرعة و بتركيز من المهاجمين. كثير من الكرات ضاعت بسبب المراوغات الزاءدة. مد الكعبي خاصة و المهاجمين في العمق هو ما سيصنع الفارق. بالتوفق.
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36
6 - Adnan الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:26
لا محل للاعراب للحارس بونو في المنتخب. جل تمريراته خاطئة!
بنعطية لا يطمئنني كثيرا
رفع القبعة لزياش، بوصوفة، الاحمدي، حكيمي، بلهندة، و حاربث
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27
7 - الطنجاوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:27
مستوى جيد جدا هذا اليوم
نصيحة واحدة
حين الهجوم واحتكار الكرة في الوسط
حذاري من الهجمات المرتدة
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24
8 - عبيدة الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:27
المنتخب يعاني من عمق هجومي والكعبي أتبث أنه يستحق الرسمية...حظ موفق للعناصر الوطنية.
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52
9 - نورالدين احفير الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:28
بنعطية لاعب كبير ولكن هاته المقابلة كانت لديه كثير من الهفوات يجب على الاعب تحسين مستواه قبل مبارة ايران
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32
10 - Khalid الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:28
مزيدا من التألق والعطاء. باتوفيق.
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24
11 - lion الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:28
نتيجة مزيانة، ان شاء الله المنتخب يفوت دور المجموعات، ولكن أول حاجة خاصهم يربحو ايران
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20
12 - massin الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:28
خالد بو الطيب أتمنى عدم الإعتماد عليه ، بوحدوز قوي في الكرات العالية فقط ، الكعبي جيد .. أرى أن المدرب أخطأ في الخيارات الهجومية بعد إقصائه للعربي و أزرو .. أما باقي المراكز أراها جيدة مع بعض التحفظ على أداء بنعطية البطيئ
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26
13 - سعد الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:29
هدا دبا ماثش.
.فرحتونا و حض سعيد
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21
14 - مواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:29
حقيقة اداء جد رائع والمنتخب يطور ادائه من مقابلة الى اخرى/// فقط ان كنتم تشاكرونني الراي فحبدا لو يدخل امين حاريت من الجولة الاولى لانه عنده اختراقات في مربع العمليات و ايضا نود ان نرى ايوب الكعبي في المقابلة الودية القادمة من بداية المقابلة بدلا لخالد بوطيب و للمدرب كامل واسع النظر
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37
15 - مصطفى عديدو الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:29
تفخر يا مغربي اللهم اجعل هدا البلد دولة امنة
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21
16 - Khouribga الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:29
pourquoi jouer tous les matchs contre des équipes de l'est alors que le groupe est composés d'équipes au football latin??? lifham ifahamni
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-14
17 - فلان الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:30
الكعبي رسمي لا شك فيه، الاسود لعبت كرة جميلة وخلقوا فرصا عديدة ولكن ليس لدينا هجوم في المستوى ولذا فالكعبي في نظري احسن من الباقي.
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40
18 - mol lkora الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:30
الكعبي برد القلب تاع المغاربا و بين لينا ان بوطيب لايستحق التواجد رفقة النخبة الوطنية
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28
19 - محلل متواضع الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:30
إذا أراد الناخب الوطني أن يفوز أمام إيران فعليه إدخال أيوب الكعبي رسميا لأن راسي الحربة الآخرين افتقدا إلى الفعالية. وكذلك إدخال امين حارث رسمي مكان بلهندة.والحارس منير المحمدي رسميا. عندها سترى ثلاثية في شباك إيران أن شاءالله. .
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30
20 - معتوهة الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:30
عن نفسي ماعجبنيش الماتش واخة ماكنفهمش فلكورة ....واش بهاد المستوى غادين نلعبوا مع سبانيا و البرتغال؟!! و حتى إيران الي كيعتقد البعض أنها سهلة ....
كنظن و الله أعلم ..
المغرب غادي يخسر واحد زيرو مع إيران
و غادي يتعادل صفر ل صفر مع البرتغال
و غادي يخسر مع سبانيا ب 2 لزيرو
و كنتمنى من العلي القدير يخيب ظني....
ولكن راه لي غادي يماركي ماكاااينش
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-51
21 - Hamouda chamkar الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:30
ضغط رائع، فريق قوي، حظ سعيد لفريقنا الوطني
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15
22 - سعيد المقدم- بلباو الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:30
اظن ان المغرب لو لعب ضد البرتغال و اسبانيا فباستطاعته هزمهما ،فالمستوى الذي ظهر به الاسبان عادي جدا و غير مقنع امام سويسرا،ولكن بالرغم من ذلك فالمباراة الحبية لا تعتبر مقياسا نهاءيا.المغرب كان اليوم ساطعا.كلنا مع المننخب.
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11
23 - رسالة الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:31
هنيئا الأسود أداء جيد وروح قتالية عالية. سلوفاكيا لها مستوى عظيم. مبروك.
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14
24 - hichamrabar الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:32
رائع رائع منتخب قوي قادر على هزم البرتغال واتمنى ان يهزمها برافو الكعبي
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15
25 - Rachid mahni الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:32
صراحة لاعب حمزة منديل يتحسن ادائه شيا فشيا كما هو الحال بنسبة للاعب اشرف حكمي اما بنسبة لامرابط و بلهندة حتى الأن لا يقظمون المستوا المطلوب منهم اما لاعب بوطيب ليس هذا هو الاعب الذي شهدناه في تصفيات انا لاعب ايوب الكعبي اعتقد انه هو كلمة السر في تشكيلة المنتخب على كل حال اتمنى ان نشاهد منتخبنا في مستواى عالي في المنديال بعد عشرة ايام إنشاء الله
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7
26 - bouaazza الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:33
الحرب خدعة !!
Renard teste des combinions mais ce n'est pas le vrai visage de notre équipe c'est fait exprès renard cache son jeu inchaa'Allah notre équipe va créer la surprise de ce mondial
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4
27 - Abdellah الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:33
تبارك الله عليكم. الله يوفقكم للمزيد من الانتصارات.
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5
28 - Levoyageur الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:33
Et alors,il vous manque un joueur qui ne rate
jamais les occasions El Arabii
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-4
29 - jeo الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:33
على خالد ابوطيب المغادره وترك مكانه لمهاجم اخر .السيد اصبح خارج التغطية .ايوب الكبعي يستهل بان يلعب رسمي .هوى من سجل الهدف الاول . وهوى من لعب دور كبير ف التسجيل الهدف الثاني كان جار معه ثلاث مدفعين على خط مرماهم مما فتح الفرصة لتسجيل .هدا هوى المهاجم الحقيقي اللعب بالكره وبدونها
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6
30 - دعوة الحق الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:34
لقد اعتدنا على زئير الأسود في المباراة الودية فقط... أما يوم الإمتحان تعودنا على الانهيار
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-14
31 - Saido الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:34
الأهم هو ما سيقدمونه في روسيا..!! وبلهندة غير مقنع.. اللاعبون يبحثون عن تسجيل الاهداف وهو يبحث عن البطاقات الصفراء.. الكعبي لاعب كعبه عالي.. والسلام
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3
32 - مغربي و افتخر الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:34
أسود زأرت ثم كشّرت و فازت باقتناع،الكعبي طوب
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10
33 - Abou Walid الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:34
المهاجم بوطيب لا مكان له في التشكيلة الأساسية بل وحتى الإحتياطية
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3
34 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:35
المنتخب يسير في الطريق الصحيخ فقط ينقط بعض الفعالية في الهجوم واعطاء فرصة اكثر لأيوب الكعبي .
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7
35 - BVB1 الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:35
الشوط الأول كان مملا يدفعون الكرة بينهم فقط اما الشوط الثاني فكان ممتازا عند دخول حاربت والكعبي انا لاافم لماذا لا يأخذ الكعبي فرصته الكاملة بوطيب لا علاقة له كذالك حاربت عندما يدخل يعطي الإضافة في الهجوم كذالك بلهندة لا يقنعني أبدا ولو سجل
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1
36 - مغربية صحراوية الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:35
إلى الأمام أسود الأطلس مباراة فالمستوى وانسجام كامل للعناصر الوطنية نتمناو الخير فالمونديال ان شاء الله ومنشاوش الشكر للثعلب رونار شكرا هسبريس
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4
37 - جمال.ع الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:37
بالنجاح انشاء الله......فوز على ايران والبرتغال وتعادل مع لاروخاخاخا....
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5
38 - نيورا الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:38
كان على رونار ان يلعب براسي حربة الكعبي يستحق الرسمية بجدارة بوطيب ربما ينوم الخصوم بلهندة مكانه قلب الهجوم وراء المهاجمين سفيان امرابط والاحمدي ودرار ومروان سايس وسط الميدان ونورالدين والزياش وامين حارث مثلث خلف الهجوم وياسين بونو غير مقنع افضل لمحمدي او رضى التكناوتي
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1
39 - salmane الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:38
هنيئا بالفوز ولاكن مع الأسف مستوى ضعيف على المدرب ان يتدارك الموقف وخصوصا على مستوى الهجوم
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-2
40 - متتبع الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:40
على العموم كتبقى مقابلة احسن بكثير من الودية السابقة وعرفات انسجام اكثر بين الاعيبين المشكل الوحيد هو الهجوم عدا الهدف ديال الكعبي
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1
41 - يوسف الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:40
غي خرج منديلاو بوطيب او زيان اللعب
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2
42 - RachiDIno الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:41
صراحة منتخب المغرب ضعيف جداً والمدرب يحتقر أبناء البطولة الاحترافية المغربية !!
لعب تلات مبارات ودية ولم يعطي للكعبي حتى فرصة حتى وجد المدرب نفسه في ورطة هدا يدل على مدى احتقار مغاربة الداخل فعدم وجود ازارو وبنشرقي يطرح علامممممات استفهام وتعجب .. المهم منتخب مغاربة اوروبا
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-7
43 - مغربي و أفتخر الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:42
هنيئا وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي في روسيا 2018.ديما مغرب حتى الموت.
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3
44 - Coco الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:42
مشكلتنا تغلب العاطفة على العقل في أغلبية تصرفاتنا و هذه هي طبيعة الانسان المتخلف !
من هذا المجنون الذي يحلم بالانتصار على البرتغال و اسبانيا ؟! حتى ايران احتمال كبير الانهزام أمامها
ارجعوا الى الواقع و باراكا ما تُنفِقُوا المال على رونار
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-6
45 - أبو سامي الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:45
هنيئا لمنختبنا بهذا الفوز والاداء الرائع ومسيرة موفقة بالمونديال إن شاء الله.
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6
46 - محسن الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:46
لا اعرف لماذا اشجع دائما خصم المنتخب الوطني
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-8
47 - علال ألمانيا الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:47
مرارا وتكرارا انتقدنا رونار لعدم إشراكه لأيوب الكعبي واليوم أثبت بأننا كنا على حق.
بعد تسجيل الكعبي للهدف لاحظت أن هناك بعض اللاعبين لهم عقدة تجاهه ولم يمرروا له الكرة في عدة مناسبات ولو فعلوا لكان سجل أكثر من هدف. يبدو أنهم لم يهضموا بعد أنه يخطف منهم الأضواء. من هؤلاء بالهندة وفجر لكن أخبثهم الأرعن أمين حارث الذي لم يمرر الكرة للكعبي بكل وقاحة ثلاث مرات في الدقيقة 76:25 والدقيقة 90 + 110 ثانية والدقيقة 90 + 155 ثانية من المباراة رغم أن الكعبي كان دائما في وضعية ممتازة وسط مربع سلوفاكيا وكأنه يستفزه ويقول له "والله ما نعطيك الكرة باش مل تسجلش عاود تاني". هذا الأرعن أمين حارث يجب طرده من المنتخب.
وهؤلاء (أقصد بالهندة وفجر وحارث) يجب على رونار أن يوبخهم ويطلب منهم اللعب مع الكعبي وتقبّله كأحد أفضلهم والكفّ عن الصبيانية أو أن يبقوا جالسين على كرسي الإحتياط.
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-1
48 - النورس الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:47
مبارة جيدة احسن من مبارة اوكرانيا . مدرستين مختلفتين. المغرب سيطر على الجولة الأولى قبل أن يستقبل هدفا غادرا. لكن الأجمل هو عدم تأثر الاعبين والتركيز العالي لأغلب اللاعبين والضغط في مرمى الخصم حتى تسجيل هدف التعادل ثم الانتصار. بوطيب لازال تائه والكعبي بدء ياخد مكانه. هداف بالفطرة .الأسف أخيرا هو دخول الجماهير المغربية إلى الملعب رغم التنبيهات. بالتوفيق
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6
49 - Mounir Tazi الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:47
أن تترك منتخب مصنف عالميا وفي الرتبة 29 يركض في الملعب بدون هوية فيجب أن تكون من أسود الأطلس.
الضغط العالي كان حاضر اليوم والشراسة في الهجوم أيضا ولو كان أيوب الكعبي رسمي كانت النتيجة ستكون أكثر من هدفين.
ٱخر مباراة لسلوفاكيا كانت ضد هولندا والتي التفوق لمنتخب سلوفاكيا الذي كان تائها اليوم أمام أسود الأطلس.
المدرب رونار يخطط لشيء ما والأيام بيننا.
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9
50 - أكاديمي مغربي من ألمينيا الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:50
مرة أخرى تتأكد نفس الاستنتاجات.
دفاع قوي
وسط ميدان قوي
لكن
ماذا تستنتجون يا قراء هسبريس من مشكلة رأس الحربة. لقد خذلنا رونار في هذه النقطة. كم من مرة قلنا بوطيب وبو حدوز انتهو ولا مكان لهما في المنتخب ولايجب ان يكونوا في المونديال. لقد حرمتنا يا رونار من أزارو والعربي. الكل يريد أزارو والعربي مكان بوطيب الدي يبدو كرجل طاعن في السن. أما بوحدوز الفاشل فقد أعطيت له عدة فرص ولم يظهر نهائيا بوجه مشرف.
ألم يكن الكعبي وحارث في الموعد?. لمادا تضيع 60 دقيقة من المباراة مع بوطيب وبوحوز وتمنح ربع الوقت للكعبي يا رونار?
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1
51 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:52
اتمنى من الفريق الوطني في مقابلاته القادمة ان يطبق خطة الحراسة الفردية على لاعبي الخصم حتى لا يعطيهم هامش المناورة للعب بكل حرية ثم الانطلاق نحو الهجمات المضادة السريعة التي قد تعطي اكلها اما اللعب المفتوح فهو مخاطرة خصوصا مع المنتخبات القوية مثل الفريق الاسباني و البرتغالي فالانتصار هو الاهم في مباريات كاس العالم اما المهارات الفردية فلا يمكن الاعتماد عليها الا بعد ضمان نتيجة الفوز لذالك اقول ان تطبيق الحراسة الفردية على لاعبي الخصم هي مفتاح النصر.
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-1
52 - Observateur الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:53
عندما يكون لك فريق قلبه النابض ليس له إسم محدد بل اعضاء موحدة،روح وطنية ومدرب محنك له هو ايضا طموحات مهنية يحب كتابة التاريخ وصنع الامجاد.. حتما سوف تطمئن النفوس وتحصل الملحمات..الى الامام واعيادنا ان شاء الله كلها مسرات..
والتشجيع لجميع افراد الفريق من ماسح احديتهم الى مهيء اكلهم...ولا نبخس اي شيء لان الوقت ليس لمثل هذه
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53 - Hamid الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:53
هاد المذيعين الله يرحم الوالدين منين كتجيبوهوم
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54 - كريم الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:54
بصراحة المنتخب الوطني اليوم قدم مباراة في المستوى،لكن ما يعاب على المنتخب هو مكمل الهجمات،راينا سيلا من الهجمات تضيع بسهولة،ايوب الكعبي ربما يغطي هذا الفراغ.و بالتوفيق للمنتخب في كاس العالم.
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55 - ابن محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:54
من الناحية التقنية،على المدرب رونار تجريب جميع اللاعبين الذين نادى عليهم،ففي المقابلة القادمة عليه تجريب الحارس الثالث وإدخال باقي اللاعبين حجام النصيري وإدخال اخرون منذ البداية الذين لم يجربهم بعد حتى تكون له نظرة عامة ومفيدة عن جميع اللاعبين هذا من جهة من جهة أخرى عليهمنح فرصة للبعض اللاعبين منذ البداية كاسيلا وبوحدوز ومرة أخرى كما ذكرنا في السابق على اللاعبين تجريب القذف من خارج المربع حين يكون ضغط الخصم على اللاعبين في الهجوم وفعلا عند تطبيقه كانت قربية من هز الشباك من لدن زياش وجاء الهدف بها من لدن بلهندة، فيجب إعادة نفس التقنية (القذف خارج المربع) في كل مباريات المونديال وعلى اللاعبين التدريب على ذلك جيدا،إضافة إلى التدريب على السرعة والنجاعة في الهجومات المضادة
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56 - ابراهيم الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:56
الحمد لله تعالى ولكن لازم المزيد من العمل والتركيز والاستعداد النفسي. سلبيات المنتخب في رأيي: أمرابط كان غير مركز في المبارتين الأولى و الثانية. ياسين بونو كذلك ينقصه التركيز. بلهندة يقوم بعمل لا نراه في التلفاز ولكن أحسّ أنه غير مركز بما فيه الكفاية و أعطى تمريرتين خاطئتين. خالد بوطيب لم يدخل في جوّ المبارتين نهائيا كأنه الوحيد الصائم في المنتخب وتنقصه تحركات رأس حربة داخل مربع العمليات ولا يحسن الترابطات والثنائيات مع زياش و أمرابط و بلهندة. أمين حارث لاعب جيد ويحسن صناعة الفرص ولكن أحسّ أن رونار لا يحسن إستخدامه في المكان المناسب وهو كذلك يحسّ أن حقّو ضائع في المنتخب صنع ثنائية جميلة مع مبارك بوصوفة كاد أن يسجل منها هدف مثل هاته الكرات هي التي ستؤهلنا للدور الثاني. يجب حلحلة دفاع الخصم بثنائيات ما بين حارث وبوصوفة و زياش و أيوب الكعبي و أمرابط. أيوب الكعبي مهاجم بحسّ تهديفي لا بأس به أحسن من بوطالب في تحركاته و تمريراته و تموضعه داخل المربع. أداء لا بأس به مع فريق كسلوفاكيا ولكن غير كافي مع فرق كالبرتغال او أسبانيا. عدد من اللاعبين ينقصهم التركيز والاستعداد النفسي.
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57 - ألو ألو الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:57
boutaib OUT . Elkaabi tu es le meilleur
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58 - مغربي في الغربة الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:58
اظن ان رونار اراد الاحتفاض بالكعبي للمباريات الرسمية و عدم كشف جميع الاوراق للخصوم في المونديال لكن هدف سلوفاكيا المباغت اجبره على اشراكه، و على ما اظن ان الكعبي سيكون رسمي امام ايران.
منديل لا يمكن الاعتماد عليه لانه حال و احوال و اطواره غريبة.حكيمي رسميته في المنتخب لا تناقش بوطيب ليس له مكان في المنتخب و حاريث افضل من بلهندة فيما يخص الدفاع فهو جيد و لا يحتاج لاي تعديل.
حظ سعيد للمنتخب
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59 - باها الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:00
ايوب الكعبي البلاد احسن لاعب العز لولاد البلاد
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60 - نبيل المغربي الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:02
سلوفاكيا ترتيبها 29, اوكرانيا ترتيبها 30, المغرب ترتيبه 42, الخلاصة هي ان ترتيب الفيفا لا محل له من الاعراب، و كل ما يذخل في الحصول على هذا الترتيب وجب اعادة النظر فيه (بالرغم من ان المقابلات ودية، لكنها تعطينا فكرة عن المستوى العام للفرق) المغرب صراحة و بكل أمانة فريق متفرد و لا يوجد اي فريق في المنطقة العربية و الافريقية سابقا او الان يمكن ان يصل لمستوى المتعة التي يخلقها للمتابع. نتمنى لهذا الفريق الرائع نتائج توازي كم الثقة التي يضعها فيه متابعيه في كل انحاء الوطن و خارجه.
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61 - zuimentoh الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:05
تونس و نيجريا الفريقان الحيدان ليقادرين اتاهلوا للدور الثامن حظ سعيد للتونسا
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62 - مغترب راجاوي بيضاوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:05
مبارة لاباس بها مع عقم هجومي واضح
المنتخب المغربي استحوذ سلبيا على الكرة ولعب اكثر على الاجنحه لكن اللمسة الاخيرة لم تكن تجد قناصا في المستوى لان بوطيب لازال لم يعد لمستواها
حراسة المرمى نقطة يجب الانتباه اليها فبونو لايتموضع بالشكل الجيد
دخوال الكعبي اعطىانا مبارة اخرى وريتم جديد وخرحنا من الرتابه لان ايوب يتحرك وهداف بالفطره ويحسن التمركز
المنتخب لم يحاول الدخول من العمق واول محاوله من العمق كادت ان تعطي هدفا لحاريث,لان اللعب على الاطراف وتمرير العرضيات امام مدافعين يحسنون التمركز وطويل القامه كلاعبي سلوفاكيا لايسمن ولا يغني عن جوع ولاعبي منتخب ايران طويلي القامة كذلك
اشد مايخوفني اننا لعبنا واستعدينا امام منتخبات لا تهاجم ابدا ولم نختبر دفاعنا امام منتخبات قوية تستحوذ على الكرة وتهدد مرمانا مرة ومرتين واكثر,فاوكرانيا منتخب متواضع لم يهاجم وسلوفاكيا من هجمة واخده بالشوط الثاني سجل هدفا ومن هجمه مضادة واخده بالشوط الاول كاد ان يسجل علينا
اختبرنا منتخبنا مع منتخبات متواضعه استحوذنا نحن على الكورة معها لكن ماذا عن الفرق القوية التي يعتمد اسلوب لعبها على الضغط القوي والاستحواذ علكره
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