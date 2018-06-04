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- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا استعدادا لكأس العالم - (62)
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كُتّاب وآراء
الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا استعدادا لكأس العالم
فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهدفين لواحد في ثاني مبارياته الإعدادية التي جمعته مساء اليوم الاثنين بنظيره السلوفاكي، على أرضية ملعب جنيف بسويسرا؛ وذلك في إطار استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس العالم المرتقبة في روسيا منتصف يونيو الجاري.
واختار هيرفي رونار الدفع في التشكيل الرسمي بكل من الحارس ياسين بونو، مكان منير المحمدي، والاعتماد على المدافع أشرف حكيمي كظهير أيمن، عكس ما عرفته المباراة السابقة أمام المنتخب الأوكراني؛ في المقابل فضل إبقاء مروان داكوستا على كرسي البدلاء بعد أن خاض المباراة الأخيرة مع التشكيل الرسمي بجانب سايس والعميد بنعطية.
وعرفت أولى دقائق الشوط الأول اندفاعا وضغطا من جانب العناصر الوطنية التي بحثت عن هدف السبق؛ وذلك عن طريق خلق العديد من المناورات الهجومية التي كان من خلالها "الأسود" قريبين من هز شباك المنتخب السلوفاكي، كانت أبرزها تسديدة قوية من رجل حكيم زياش في الدقيقة الثامنة، ارتطمت بالقائم الأيسر بعد أن هزمت الحارس ميشل سولا.
وواصل لاعبو المنتخب المغربي سيطرتهم على مجريات النصف الأول من النزال وضغطهم في باقي دقائقه على معترك المنتخب السلوفاكي، غير أن عقم التهديف أصاب رفاق خالد بوطيب، بعد فشلهم في فك شفرة دفاع الخصم، ما دفع بوصوفة، زياش ونور الدين أمرابط، إلى تجريب التسديد من خارج المربع.
وعكس ما كان يرغب فيه الناخب الوطني، لم يختبر كثيرا الحارس ياسين بونو خلال مجمل فترات الجولة الأولى، إذ بقيت تحركات عناصر المنتخب السلوفاكي من الناحية الهجومية محتشمة جدا بفعل تركيزهم الكلي على التغطية الدفاعية والانكماش للوراء.
ومع بداية مجريات الشوط الثاني، دفع الناخب الوطني هيرفي رونار بمروان داكوستا مكان رومين سايس وأمين حاريث مكان حمزة منديل، مقابل تغيير تموقع العديد من اللاعبين في الخط الخلفي، إذ حول أشرف حكيمي إلى ظهير أيسر وأعاد نور الدين أمرابط كظهير أيمن.
وتمكن المنتخب السلوفاكي من هز شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 59، عن طريق اللاعب يان غريغوس، الذي هزم الحارس ياسين بونو بتسديدة قوية، ليدفع الناخب الوطني بعد الهدف مباشرة بالمهاجم أيوب الكعبي مكان خالد بوطيب، بحثا منه عن حلول للعقم التهديفي، ما نجح فيه الكعبي بإحراز هدف التعادل للأسود بعد ثلاث دقائق من دخوله.
وواصلت العناصر الوطنية ضغطها على مرمى المنتخب الخصم عن طريق خلق العديد من المناورات الهجومية، أثمرت إحداها تسجيل يونس بلهندة هدف الفوز للمنتخب المغربي بتسديدة مركزة هزمت الحارس السلوفاكي ميشل سولا، في حدود الدقيقة 74.
يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مباراة إعدادية ثالثة وأخيرة أمام منتخب إستونيا في التاسع من يونيو الجاري، قبل السفر إلى الديار الروسية لوضع آخر اللمسات التحضيرية قبل مواجهة المنتخب الإيراني في أولى مباريات المونديال يوم 15 يونيو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
المنتخب المغربي يعاني دفاعيا نوعا ما
لا اعتقد ان المنتخب المغربي جاهز بالشكل الكافي
بنعطية لا يطمئنني كثيرا
رفع القبعة لزياش، بوصوفة، الاحمدي، حكيمي، بلهندة، و حاربث
نصيحة واحدة
حين الهجوم واحتكار الكرة في الوسط
حذاري من الهجمات المرتدة
كنظن و الله أعلم ..
المغرب غادي يخسر واحد زيرو مع إيران
و غادي يتعادل صفر ل صفر مع البرتغال
و غادي يخسر مع سبانيا ب 2 لزيرو
و كنتمنى من العلي القدير يخيب ظني....
ولكن راه لي غادي يماركي ماكاااينش
Renard teste des combinions mais ce n'est pas le vrai visage de notre équipe c'est fait exprès renard cache son jeu inchaa'Allah notre équipe va créer la surprise de ce mondial
jamais les occasions El Arabii
لعب تلات مبارات ودية ولم يعطي للكعبي حتى فرصة حتى وجد المدرب نفسه في ورطة هدا يدل على مدى احتقار مغاربة الداخل فعدم وجود ازارو وبنشرقي يطرح علامممممات استفهام وتعجب .. المهم منتخب مغاربة اوروبا
من هذا المجنون الذي يحلم بالانتصار على البرتغال و اسبانيا ؟! حتى ايران احتمال كبير الانهزام أمامها
ارجعوا الى الواقع و باراكا ما تُنفِقُوا المال على رونار
بعد تسجيل الكعبي للهدف لاحظت أن هناك بعض اللاعبين لهم عقدة تجاهه ولم يمرروا له الكرة في عدة مناسبات ولو فعلوا لكان سجل أكثر من هدف. يبدو أنهم لم يهضموا بعد أنه يخطف منهم الأضواء. من هؤلاء بالهندة وفجر لكن أخبثهم الأرعن أمين حارث الذي لم يمرر الكرة للكعبي بكل وقاحة ثلاث مرات في الدقيقة 76:25 والدقيقة 90 + 110 ثانية والدقيقة 90 + 155 ثانية من المباراة رغم أن الكعبي كان دائما في وضعية ممتازة وسط مربع سلوفاكيا وكأنه يستفزه ويقول له "والله ما نعطيك الكرة باش مل تسجلش عاود تاني". هذا الأرعن أمين حارث يجب طرده من المنتخب.
وهؤلاء (أقصد بالهندة وفجر وحارث) يجب على رونار أن يوبخهم ويطلب منهم اللعب مع الكعبي وتقبّله كأحد أفضلهم والكفّ عن الصبيانية أو أن يبقوا جالسين على كرسي الإحتياط.
الضغط العالي كان حاضر اليوم والشراسة في الهجوم أيضا ولو كان أيوب الكعبي رسمي كانت النتيجة ستكون أكثر من هدفين.
ٱخر مباراة لسلوفاكيا كانت ضد هولندا والتي التفوق لمنتخب سلوفاكيا الذي كان تائها اليوم أمام أسود الأطلس.
المدرب رونار يخطط لشيء ما والأيام بيننا.
دفاع قوي
وسط ميدان قوي
لكن
ماذا تستنتجون يا قراء هسبريس من مشكلة رأس الحربة. لقد خذلنا رونار في هذه النقطة. كم من مرة قلنا بوطيب وبو حدوز انتهو ولا مكان لهما في المنتخب ولايجب ان يكونوا في المونديال. لقد حرمتنا يا رونار من أزارو والعربي. الكل يريد أزارو والعربي مكان بوطيب الدي يبدو كرجل طاعن في السن. أما بوحدوز الفاشل فقد أعطيت له عدة فرص ولم يظهر نهائيا بوجه مشرف.
ألم يكن الكعبي وحارث في الموعد?. لمادا تضيع 60 دقيقة من المباراة مع بوطيب وبوحوز وتمنح ربع الوقت للكعبي يا رونار?
والتشجيع لجميع افراد الفريق من ماسح احديتهم الى مهيء اكلهم...ولا نبخس اي شيء لان الوقت ليس لمثل هذه
منديل لا يمكن الاعتماد عليه لانه حال و احوال و اطواره غريبة.حكيمي رسميته في المنتخب لا تناقش بوطيب ليس له مكان في المنتخب و حاريث افضل من بلهندة فيما يخص الدفاع فهو جيد و لا يحتاج لاي تعديل.
حظ سعيد للمنتخب
المنتخب المغربي استحوذ سلبيا على الكرة ولعب اكثر على الاجنحه لكن اللمسة الاخيرة لم تكن تجد قناصا في المستوى لان بوطيب لازال لم يعد لمستواها
حراسة المرمى نقطة يجب الانتباه اليها فبونو لايتموضع بالشكل الجيد
دخوال الكعبي اعطىانا مبارة اخرى وريتم جديد وخرحنا من الرتابه لان ايوب يتحرك وهداف بالفطره ويحسن التمركز
المنتخب لم يحاول الدخول من العمق واول محاوله من العمق كادت ان تعطي هدفا لحاريث,لان اللعب على الاطراف وتمرير العرضيات امام مدافعين يحسنون التمركز وطويل القامه كلاعبي سلوفاكيا لايسمن ولا يغني عن جوع ولاعبي منتخب ايران طويلي القامة كذلك
اشد مايخوفني اننا لعبنا واستعدينا امام منتخبات لا تهاجم ابدا ولم نختبر دفاعنا امام منتخبات قوية تستحوذ على الكرة وتهدد مرمانا مرة ومرتين واكثر,فاوكرانيا منتخب متواضع لم يهاجم وسلوفاكيا من هجمة واخده بالشوط الثاني سجل هدفا ومن هجمه مضادة واخده بالشوط الاول كاد ان يسجل علينا
اختبرنا منتخبنا مع منتخبات متواضعه استحوذنا نحن على الكورة معها لكن ماذا عن الفرق القوية التي يعتمد اسلوب لعبها على الضغط القوي والاستحواذ علكره