24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس
- الحوثيون يشترطون دفع الرواتب قبل المفاوضات
- البردة المصباحية في مدح خير البرية
- الإقصاء الممنهج للنساء .. من المسؤول؟
- بريطانيا: خطر المتشددين الإسلاميين ما يزال قائما
كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)
حملة المقاطعة .. رفض جشع الرأسمال الاحتكاري ودعوة للتغيير (5.00)
- "سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة" - (279)
- نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة - (109)
- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا - (92)
- عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان - (74)
- مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد الجزائري يستنكر حملة "الإطاحة" بماجر
استنكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحملة الشرسة التي يتعرض لها رابح ماجر، المدير الفني للمنتخب الأول، مؤكدا أن مستقبل الفريق والكرة الجزائرية يبقى من الصلاحيات الحصرية لمكتبه التنفيذي.
وذكر اتحاد الكرة في بيان نشره في موقعه الرسمي، الاثنين، إن بعض الأصوات غير الرسمية، تعالت للمطالبة بتغييرات في الادارة الفنية للمنتخب الأول خاصة بعد خسارة " الخضر" أمام مضيفهم منتخب الرأس الأخضر 2/3 وديا الجمعة الماضي.
ونوه المصدر أن رئيس الاتحاد ومكتبه التنفيذي مع احترامهم لرأي الجميع، يذكرون الرأي العام، بأن كل القرارات التي تخص مستقبل الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني، تبقى من الصلاحيات الحصرية للمكتب التنفيذي للاتحاد، مثلما هو منصوص عليه في المادة 36 من قانون الاتحاد.
وعبر الاتحاد عن استنكاره لحملة التحامل على شخص المدير الفني (رابح ماجر)، خاصة عشية المباراة الودية الهامة المقررة أمام البرتغال الخميس المقبل بلشبونة.
كان وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اعتبر أن الخسارة امام الرأس الاخضر غير مقبولة، داعيا إلى تفهم الجماهير الغاضبة. بينما قال مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة سيتخذ قرارات صارمة تخص منتخب " محاربي الصحراء". فيما اعتبر صديق شيهاب، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أن ماجر لا يليق بتدريب المنتخب.
وقرر اتحاد الكرة الجزائري أخيرا الخروج عن صمته ودعم ماجر ولو بشكل مؤقت في حين أن كل المؤشرات توحي بأن المواجهة أمام البرتغال ستكون الأخيرة له.
يشار أن عقد ماجر الذي يرفض الاستقالة، يستمر حتى يوليوز 2019، علما أنه يتلقى راتبا يصل إلى نحو 40 ألف دولار شهريا، بينما يحصل المساعدان مزيان ايغيل، وجمال مناد على 15 ألف دولار شهريا لكل منهما.