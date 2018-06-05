كاهيل: اللاعبون يساعدون كين في منتخب إنجلترا

هسبريس ـ مُتابعة

قال المدافع غاري كاهيل إن اللاعبين أصحاب الخبرة في تشكيلة إنجلترا يجب أن يساعدوا زميلهم المهاجم هاري كين على التعامل مع ضغط شارة القيادة؛ حتى يتفرغ لتسجيل الأهداف.

وحمل كين، صاحب الـ24 عاما، شارة قيادة إنجلترا في 3 من 8 مباريات خلال تصفيات كأس العالم، وسيواصل الأمر في روسيا؛ حيث من المنتظر أن يقود بلاده لاجتياز دور المجموعات.

وقال كاهيل لصحيفة "ستاندارد سبورت" إنه "من المهم أن يجد كين مساعدة من اللاعبين أصحاب الخبرة في التشكيلة حتى ينصب تركيزه على هز الشباك. الرسالة كانت واضحة من المدرب؛ إنه يريد عددا من القادة .. ويبتغي من مجموعة القادة المساعدة وتقاسم الحمل".

كما أضاف غاري كاهيل:"أنا هنا للمساعدة ولا أبحث عن تقديم الوعظ لأي شخص؛ لكن لدي خبرة خوض مباريات كبيرة".

ويعتقد نيك بوب، حارس المنتخب الإنجليزي الذي لم يشترك في أي مباراة دولية، أن لاعبي التشكيلة الحالية يمتازون بتقارب كبير. ونقلت صحيفة "بيرنلي إكسبريس" عن بوب قوله: "نحن ندفع بعضنا البعض كل يوم، وهذا أفضل شيء للفريق. المران كل يوم أمر شاق لكننا ندفع بعضنا البعض؛ وهذا ما ينبغي أن يحدث".

وستلعب إنجلترا في المجموعة السابعة ضمن نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"،وستبدأ مشوارها مع المنتخب التونسي في 18 يونيو الجاري، قبل أن تواجه منتخبي بلجيكا وبنما لاحقا.