24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة (5.00)

  2. تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب (5.00)

  3. بوعشرين يترافع: أنا في "الكوليماتور" .. ومشتكيات قبلن بدور "قذر" (5.00)

  4. مقاطعة (5.00)

  5. موسم التلقيح ضد الإلحاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بورتو البرتغالي يريد ضم "جواو بدرو" البرازيلي

بورتو البرتغالي يريد ضم "جواو بدرو" البرازيلي

بورتو البرتغالي يريد ضم "جواو بدرو" البرازيلي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:15

يعتزم نادي بورتو البرتغالي ضم الظهير الأيمن البرازيلي جواو بدرو ماتورانو دوس سانتوس في أول تعاقداته للموسم المقبل، حسب ما كشفت تقارير إخبارية.

وأوضحت صحيفة |ريكورد" البرتغالية أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، موجود حاليا في مدينة بورتو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية التمهيدية للتوقيع على العقد.

ولعب جواو بدرو، الذي ظهر في فرق الناشئين بنادي بالميراس البرازيلي، في صفوف الفريق الأول عندما كان عمره 17 عاما، ووقع العام الماضي عقد امتد عاما واحدا للعب بقميص باهيا المحلي.

ويعتزم بورتو ضم اللاعب الشاب إزاء احتمال رحيل الظهيرين ديوغو دالوت وريكاردو بيريرا إلى مانشستر يونايتد وليستر الإنجليزيين، على التوالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.