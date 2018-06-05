بورتو البرتغالي يريد ضم "جواو بدرو" البرازيلي

هسبريس ـ مُتابعة

يعتزم نادي بورتو البرتغالي ضم الظهير الأيمن البرازيلي جواو بدرو ماتورانو دوس سانتوس في أول تعاقداته للموسم المقبل، حسب ما كشفت تقارير إخبارية.

وأوضحت صحيفة |ريكورد" البرتغالية أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، موجود حاليا في مدينة بورتو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية التمهيدية للتوقيع على العقد.

ولعب جواو بدرو، الذي ظهر في فرق الناشئين بنادي بالميراس البرازيلي، في صفوف الفريق الأول عندما كان عمره 17 عاما، ووقع العام الماضي عقد امتد عاما واحدا للعب بقميص باهيا المحلي.

ويعتزم بورتو ضم اللاعب الشاب إزاء احتمال رحيل الظهيرين ديوغو دالوت وريكاردو بيريرا إلى مانشستر يونايتد وليستر الإنجليزيين، على التوالي.