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الرئيسية | رياضة | نجما كرة القدم العالمية كارلوس وماثيوس يساندان "دار الطفل" بمراكش

نجما كرة القدم العالمية كارلوس وماثيوس يساندان "دار الطفل" بمراكش

نجما كرة القدم العالمية كارلوس وماثيوس يساندان "دار الطفل" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:00

يواصل المغرب حشد الدعم لملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026، عبر زيارات ولقاءات تهم فاعلين رياضيين بدول أوروبية وآسيوية وإفريقية، ومدن مغربية وأخرى خارج المملكة، تحت شعار: " في الطريق إلى كأس العالم".

وفي هذا السياق حل كل من اللاعب الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس ونظيره الألماني لوثار ماثيوس، سفيرا ترشيح المرب لتنظيم كأس العالم 2026، بمدينة مراكش.

التحرك يأتي في إطار الترويج لملف "المغرب 2026"، بعدما تجاوز المرحلة الأولى، وكله أمل في الوصول إلى "محطة 13 يونيو"، حيث ستصوت الاتحادات الوطنية على الطرف الحاضي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم، وحشد ما يكفي من الأصوات لذلك.

وتناول نجما كرة القدم العالمية وجبة الإفطار الرمضاني مع نزلاء "دار الطفل" في "باب أغمات" بمراكش، مصحوبين بمجموعة من نجوم كرة القدم الوطنية؛ نور الدين النيبت والطاهر الخلج.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تميزت بتوزيع قمصان وبذل رياضية على أطفال المؤسسة المستقرة في "باب أغمات"، مع حرص كارلوس وماثيوس على توقيع بعضها.

كما أن الموعد المستدعي للانتباه في "عاصمة النخيل" قد شهد، خلال بعض أطواره، تجول النجمين البرازيلي والألماني في عدد من أزقة مدينة مراكش العتيقة، قبل أن تنتهي بجولة في ساحة "جامع الفنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - محمد السني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:13
والله مع حبي للكرة, لا يهمني لا كارلوس ولا ماتيوس ولا ماتياس. ولا حتى زيدان. ما يهمني ويدمي قلبي, هو هذا الكم الهائل من الجهد والمال الضائع المضيع في الخوا الخاوي, بدل بذل كل الجهد لحل مشاكلنا الحالية على الاقل. الريف الغلاء الرشوة الفساد..و...
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46
2 - والو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:14
الفلوس لي باش جبتوهم كون صرفتوها على دار الأيتام. هذه هي أحسن مساندة.
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36
3 - ريحان المقاطعة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:20
يا للعجب.المغاربة أي حاجة كاتفرحهوم مساكن.بحال إلى ماعندناش شخصية. روبرتو و ماثيوس كايتهربو إقومو بالدور ديالهم و هو إكونو سفراء لكأس العالم2026.و عمرهم هضرو حيت جاتهم تعليمات من الملف الثلاثي.و خايفين.و قالك دابا جايين لدار الطفل ولا الايتام. باز والله تا باز.
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1
4 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:22
و لماذا التجول داخل المغرب....يجب إرسالهما مع فريق متمكن الى اتحادات الكرة سواء في آسيا أو اوربا أو امريكا اللاتنية من أجل دعم الملف المغربي....فالأكيد انهما توصلا بواجبهما المالي لتحريك مآزرة المغرب....
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7
5 - ياهلا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:31
لا تذكرون إلا مرور المغرب إلى التصويت وتتجاهلون التنقيط السيئ الذى حصل عليه وخاصة في الملاعب والفنادق والمواصلات وهما الأهم بالنسبة لتنظيم الكأس ولو وجد أكثر من مرشحين لكانت الفيفا أقصته، كفى كذبا وضحكا على الشعب المغلوب على امره وكفى تهديرا للأموال العام
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-1
6 - نيورا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:34
البعض يخوض في الاخواض هؤلاء الضيوف يساعدون الاطفال والايتام وتناولوا الطاجين كاخوانهم اللهم لا تجعلنا من اللئيم اذا احسنت اليه تمردا نحن نريد النتيجة في الحين هذا هو الخلل
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3
7 - ابن الواقع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:34
اموال تهدر في الخوا الخاوي ... اموال طائلة ستعطى لهذين اللاعبين من اموال الشعب والضرائب مع تبؤاتي لنهم لم ولن يحصلوا على شرف تنظيم المونديال.
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-2
8 - Levoyageur الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:37
C'est bizarre,au lieu de construire les terrains,l'argent de la promotion morocco 2026,Dieu est Grand ne veut pas le gaspillage (Attadbir,c'est notre argent qui va aux repas,dîner de gala,distributions ,voyages,argent de poche aux invites,Wa Allah Hram,je te jure Wa Allah ma takhdou mondial 2026
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1
9 - hafid الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:41
ياريت لو نظم كأس العالم لكرة القدم بالمغرب فهو منطلق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية
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2
10 - قلعة امكونة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:45
هل هؤلاء يقوم بالترويج لملف المغرب ام يقومون بالترويح عن أنفسهم في مدينة النخيل.حسب فهمي المتواضع فالدعفاع عن ملف المغرب بقدر أن يتم لدى الاتحادات الكروية العالمية و ليس شرب الحريرة في جامع الفنا
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0
11 - hamad الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:46
العبث كل العبث دائما نحتاج أجنبي ليمثلنا في مثل هذه التظاهرات الرياضية و في كل المجالات الا يوجد فينا من هو أفضل من هذين الاجنبيين
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12 - خالد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:55
سفيان التوزاني اسعدني وجوده فهو يعرف جميع نجوم الكرة العالميين
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13 - raison الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:57
c dans kel interet tout ça?
les entreprise de sidi et moulay, est ce que vous croiyez que ses pequenots sauront gerer autant d'argent pour le rentabiliser.....??? j'en doute fort, regarder le Mexique; l'Afrique du sud ...et la France ce n'était pas rentable et le peuple continue à payer la facture.
les sécuritaire veulent le 2026 pour noyer les chagrins et faire diversion... les fils de pu* restent fils de pu* même si vous les entrées au paradis
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14 - عائشة العلمي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:05
أتعجب هل يتم دعم الملف المغربي بمراكش ؟ مع الاطفال؟ما هذا الهراء
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15 - دفنا الماضي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:08
ماتيوس انسان عنصري متعجرف. إسألوا القطريين. انه ، وآخرون يجري وراء أموال العرب. لا انسى الطريقة اللتي عفس بها على عزيز بودربالة في مقابلتنا مع الالمان سنة 1986. حرام عليكم هذا التبذير من أموال الشعب اللذي لا يستطيع حتى شراء الحليب. أما تنظيم كاس العالم فلن ننظمه. لاننا بكل بساطة لا نستحقه.
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