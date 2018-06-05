24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البرلمان الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ
- العروسي تطلق "موروكو" وتفتخر بإشادة الملك
- ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة
- صور "امتحانات الباك" تجتاح الأنترنيت .. والوزارة توقف المخالفين
- خلاف مصرحة ومشتكية حول "أفلام بوعشرين"
- محللون: استمرار المقاطعة يُنذر بـ"زلزال ملكي" يهز حكومة العثماني - (156)
- نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة - (110)
- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا - (95)
- عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان - (77)
- مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نجما كرة القدم العالمية كارلوس وماثيوس يساندان "دار الطفل" بمراكش
يواصل المغرب حشد الدعم لملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026، عبر زيارات ولقاءات تهم فاعلين رياضيين بدول أوروبية وآسيوية وإفريقية، ومدن مغربية وأخرى خارج المملكة، تحت شعار: " في الطريق إلى كأس العالم".
وفي هذا السياق حل كل من اللاعب الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس ونظيره الألماني لوثار ماثيوس، سفيرا ترشيح المرب لتنظيم كأس العالم 2026، بمدينة مراكش.
التحرك يأتي في إطار الترويج لملف "المغرب 2026"، بعدما تجاوز المرحلة الأولى، وكله أمل في الوصول إلى "محطة 13 يونيو"، حيث ستصوت الاتحادات الوطنية على الطرف الحاضي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم، وحشد ما يكفي من الأصوات لذلك.
وتناول نجما كرة القدم العالمية وجبة الإفطار الرمضاني مع نزلاء "دار الطفل" في "باب أغمات" بمراكش، مصحوبين بمجموعة من نجوم كرة القدم الوطنية؛ نور الدين النيبت والطاهر الخلج.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تميزت بتوزيع قمصان وبذل رياضية على أطفال المؤسسة المستقرة في "باب أغمات"، مع حرص كارلوس وماثيوس على توقيع بعضها.
كما أن الموعد المستدعي للانتباه في "عاصمة النخيل" قد شهد، خلال بعض أطواره، تجول النجمين البرازيلي والألماني في عدد من أزقة مدينة مراكش العتيقة، قبل أن تنتهي بجولة في ساحة "جامع الفنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
les entreprise de sidi et moulay, est ce que vous croiyez que ses pequenots sauront gerer autant d'argent pour le rentabiliser.....??? j'en doute fort, regarder le Mexique; l'Afrique du sud ...et la France ce n'était pas rentable et le peuple continue à payer la facture.
les sécuritaire veulent le 2026 pour noyer les chagrins et faire diversion... les fils de pu* restent fils de pu* même si vous les entrées au paradis