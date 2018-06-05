نجما كرة القدم العالمية كارلوس وماثيوس يساندان "دار الطفل" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

يواصل المغرب حشد الدعم لملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026، عبر زيارات ولقاءات تهم فاعلين رياضيين بدول أوروبية وآسيوية وإفريقية، ومدن مغربية وأخرى خارج المملكة، تحت شعار: " في الطريق إلى كأس العالم".

وفي هذا السياق حل كل من اللاعب الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس ونظيره الألماني لوثار ماثيوس، سفيرا ترشيح المرب لتنظيم كأس العالم 2026، بمدينة مراكش.

التحرك يأتي في إطار الترويج لملف "المغرب 2026"، بعدما تجاوز المرحلة الأولى، وكله أمل في الوصول إلى "محطة 13 يونيو"، حيث ستصوت الاتحادات الوطنية على الطرف الحاضي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم، وحشد ما يكفي من الأصوات لذلك.

وتناول نجما كرة القدم العالمية وجبة الإفطار الرمضاني مع نزلاء "دار الطفل" في "باب أغمات" بمراكش، مصحوبين بمجموعة من نجوم كرة القدم الوطنية؛ نور الدين النيبت والطاهر الخلج.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تميزت بتوزيع قمصان وبذل رياضية على أطفال المؤسسة المستقرة في "باب أغمات"، مع حرص كارلوس وماثيوس على توقيع بعضها.

كما أن الموعد المستدعي للانتباه في "عاصمة النخيل" قد شهد، خلال بعض أطواره، تجول النجمين البرازيلي والألماني في عدد من أزقة مدينة مراكش العتيقة، قبل أن تنتهي بجولة في ساحة "جامع الفنا".