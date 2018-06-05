ّ"شياطين إيران" تسبق "أسود المغرب" إلى روسيا

هسبريس - افي

بات المنتخب الإيراني أول فريق يصل إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

وأكد المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان صحفي إن المنتخب الإيراني بات أول فريق يصل للمشاركة في المونديال حيث هبطت طائرته الساعة 20.26 بالتوقيت المحلي في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة موسكو.

ونقل المكتب تصريحات للمدير الفني للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش قال فيها "الوجود في روسيا حلم أصبح حقيقة لكرة القدم الإيرانية. حققنا هذا الحلم عبر الكثير من العمل الجاد والتضحيات".

وسيكون مقر المنتخب الإيراني في مركز (لوكوموتيف باكوفكا) للتدريب الرياضي في موسكو، وستكون أول مباراة لهم أمام المغرب في منتصف الشهر الجاري على ملعب سان بطرسبرج.

وكان المنتخب الإيراني أول فريق أسيوي يحجز تذكرة المشاركة في المونديال حيث ستكون هذه خامس مرة لهم في الحدث الرياضي الكبير.

وسبق للمنتخب الإيراني المشاركة في نسخ 1978 و1998 و2006 و2014.