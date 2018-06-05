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الرئيسية | رياضة | ّ"شياطين إيران" تسبق "أسود المغرب" إلى روسيا

ّ"شياطين إيران" تسبق "أسود المغرب" إلى روسيا

ّ"شياطين إيران" تسبق "أسود المغرب" إلى روسيا
هسبريس - افي
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:50

بات المنتخب الإيراني أول فريق يصل إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

وأكد المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان صحفي إن المنتخب الإيراني بات أول فريق يصل للمشاركة في المونديال حيث هبطت طائرته الساعة 20.26 بالتوقيت المحلي في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة موسكو.

ونقل المكتب تصريحات للمدير الفني للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش قال فيها "الوجود في روسيا حلم أصبح حقيقة لكرة القدم الإيرانية. حققنا هذا الحلم عبر الكثير من العمل الجاد والتضحيات".

وسيكون مقر المنتخب الإيراني في مركز (لوكوموتيف باكوفكا) للتدريب الرياضي في موسكو، وستكون أول مباراة لهم أمام المغرب في منتصف الشهر الجاري على ملعب سان بطرسبرج.

وكان المنتخب الإيراني أول فريق أسيوي يحجز تذكرة المشاركة في المونديال حيث ستكون هذه خامس مرة لهم في الحدث الرياضي الكبير.

وسبق للمنتخب الإيراني المشاركة في نسخ 1978 و1998 و2006 و2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - دعوة الحق الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:01
شياطين ... أسود
ليس المهم هو الألقاب المهم هو الفوز على أرض الواقع
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2 - احمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:05
أول فريق أسيوي يحجز تذكرة المشاركة
أول فريق يصل للمشاركة في المونديال
اول فريق يغادر المونديال
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3 - said الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:13
مجموعتنا فيها سنة و شيعة و كاتوليك و بروتيستان يعني احنا على اعتاب الحروب الصليبية
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4 - daniel الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:13
المغرب غادي يغلب ايران ب3 ل1 ولكن غادي يخسر مع البرتغال واسبانيا.
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5 - Aziz Canada الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:15
باختصار:
2026 لامريكا كندا مكسيك
2022 لانجلترا (سيسحب من قطر)
2030 لامريكا الاتينيه. الاورغواي. مناسبه للاحتفال ب.
100 عام على انطلاق ماس العالم من نفس البلد.
2034 دور اسيا (الصين)
2038 دور اوقيانوسيا (استراليا)
2042 دور أفريقيا ِِ وعلى النغرب التحظير له من الان. ادا اراد ان ينظم كاس العالم
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6 - karime الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:15
واش الشياطين هو اللقب ديال المنتخب الايراني!
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7 - محمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:27
اول منتخب يصل الى روسيا واول من سيغادرها
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8 - rachid الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:31
كيفول المثل الشعبي مشي لسبق لمن غادي تصدق وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني
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9 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:33
حظ سعيد للشعب المغربي شعب المدوايخ مع لعبة الأعصاب رغم انا النتيجة محسومة من القرعة
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10 - جمال جمال الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:40
جنون سبقونا لروسيا هي بلاتي عليكوم السبوعا جايين اكتفو كوم
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11 - تأخرتم بعض شيئ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:41
كولو وأشربو جيدا ونامو في القوت كي تكسبو بعض الكيلوات حتى لا تدخلون الميدان وأنتم ضعفاء وأسودنا جوعانة تحب التنوع في الأكل بعدى إسقاط فريستها المفضلة,أتوقع 2:::::0لصالح المغرب.
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12 - مروكي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:47
من حضر أولا يرجع أولا ألهم ان كان الغرض هو الاستجمام
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13 - levoyageur الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:47
لا يهم حتى ولو كان شياطين ايران اول من وصل روسيا،المهم هوانتصار ملاءكة المغرب انشاء الله
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14 - المحامي ازكني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:51
من فضلك لماذا " شياطين " كذا ¡¡ انه مجمع اللهو وتبدير الاموال استوى فيه الجميع إلا الدول المتقدمة فهي المستفيدة الثانية بعد البلد المنظم .
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15 - محمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:54
هذا كان متوقعا بعد رفض منتخبات عديدة لاجراء مباربات ودية معها،واتمنى ان تسبقنا كذلك في العودة من روسيا.حظ موفق للاسود انشاء الله.
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16 - مراكشي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:55
عندهم الصح مني عارفين هم الأولين عادي يرجعوا لبلاد الفرس.
الشعب المغربي مع الأسود
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17 - amer الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 20:56
أول الواصلين وأول العائدين إن شاء الله
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