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كُتّاب وآراء
ّ"شياطين إيران" تسبق "أسود المغرب" إلى روسيا
بات المنتخب الإيراني أول فريق يصل إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.
وأكد المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان صحفي إن المنتخب الإيراني بات أول فريق يصل للمشاركة في المونديال حيث هبطت طائرته الساعة 20.26 بالتوقيت المحلي في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة موسكو.
ونقل المكتب تصريحات للمدير الفني للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش قال فيها "الوجود في روسيا حلم أصبح حقيقة لكرة القدم الإيرانية. حققنا هذا الحلم عبر الكثير من العمل الجاد والتضحيات".
وسيكون مقر المنتخب الإيراني في مركز (لوكوموتيف باكوفكا) للتدريب الرياضي في موسكو، وستكون أول مباراة لهم أمام المغرب في منتصف الشهر الجاري على ملعب سان بطرسبرج.
وكان المنتخب الإيراني أول فريق أسيوي يحجز تذكرة المشاركة في المونديال حيث ستكون هذه خامس مرة لهم في الحدث الرياضي الكبير.
وسبق للمنتخب الإيراني المشاركة في نسخ 1978 و1998 و2006 و2014.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ليس المهم هو الألقاب المهم هو الفوز على أرض الواقع
أول فريق يصل للمشاركة في المونديال
اول فريق يغادر المونديال
2026 لامريكا كندا مكسيك
2022 لانجلترا (سيسحب من قطر)
2030 لامريكا الاتينيه. الاورغواي. مناسبه للاحتفال ب.
100 عام على انطلاق ماس العالم من نفس البلد.
2034 دور اسيا (الصين)
2038 دور اوقيانوسيا (استراليا)
2042 دور أفريقيا ِِ وعلى النغرب التحظير له من الان. ادا اراد ان ينظم كاس العالم
الشعب المغربي مع الأسود