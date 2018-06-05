المنتخب الأرجنتيني يلغي ودية إسرائيل في القدس

هسبريس - إفي

قال نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هوغو مويانو، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الـ(ألبيسيليستي) وإسرائيل في القدس السبت المقبل.

وقال مويانو "أرى أنه من الجيد إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل. تم فعل الصواب، لا يستحق الأمر العناء. ما يحدث في هذا المكان، حيث يقتل أشخاص كثيرون، وكإنسان لا يمكن قبول ذلك مطلقا. عانت أسر اللاعبين من التهديدات"، في تصريحات إذاعية.

ولم يعلن الاتحاد الأرجنتيني رسميا بعد إلغاء المباراة.

من جانبها، أوضحت مسؤولة العلاقات الدولية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي "المجيء إلى القدس في هذا التوقيت الذي يشهد استياء العالم كله مما فعله (دونالد) ترامب (بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب) فادح للغاية".

وأضافت "لم يرد تأكيد رسمي حتى الآن، لكن حال وروده، فإن المنتخب الأرجنتيني يستحق التقدير بعد أن قرر ألا يتحول لأداة سياسية".

وتابعت أن الـ(ألبيسيليستي) سيكون قد قدم "نموذجا جيدا للفصل بين السياسة والرياضة وعدم السماح للسياسيين بفرض أجنداتهم".

كانت منظمات عدة قد احتجت على هذه الودية سواء في الأرجنتين أو في إسبانيا، حيث يتدرب المنتخب اللاتيني قبيل مونديال روسيا.