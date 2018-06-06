هذه 10 نصائح ذهبية للمشجعين المغاربة المتوجهين إلى روسيا

هسبريس - إفي

دائما ما تترك روسيا بصمة لمن يزورها وهذا العام تستضيف مونديال كرة القدم لينضم إلى السائحين المعتادين مئات الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة، وبهذه المناسبة فيما يلي مجموعة من النصائح التي قد تفيد المشجعين المغاربة المتوجهين إلى روسيا.

مكتب تسليم بطاقة هوية المشجع

1-بطاقة هوية المشجع "Fan ID":

تعد بطاقة هوية المشجع وثيقة أسياسة في المونديال، فتذاكر حضور المباريات ليست كافية لدخول الملاعب.

وهذه البطاقة ابتكار روسي حظي بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعزيز الأمن وتم اختبارها بنجاح خلال بطولة كأس القارات التي استضافتها روسيا العام الماضي.

وللحصول على هذه البطاقة يجب شراء تذكرة لإحدى المباريات وبعد شراء التذكرة يمكن طلب البطاقة على موقع www.fan-id.ru.

ويمكن الحصول على البطاقة خارج روسيا وحاملها لن يضطر لاستخراج تأشيرة سفر خلال المونديال وعشرة أيام قبل وبعد البطولة.

وسيكون في إمكان حاملي هذه البطاقات التنقل مجانا إلى المدن المختلفة في روسيا لحضور مباريات منتخباتهم على متن قطارات مخصصة لهذا الغرض.

سائحون يستمتعون بالطقس الجيد في سان بطرسبرج

2- الاتصالات والإنترنت:

تعد الاتصالات من الأمور التي تثير قلق من يسافرون إلى دول أخرى لا سيما عندما يجهلون لغة البلد. ولحسن الحظ تساعدنا الهواتف الذكية على اجتياز الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تطرأ في روسيا.

والولوج إلى الإنترنت في المدن الروسية الكبيرة ليس مشكلة إذ توفر المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية إنترنت لاسلكي "واي فاي" مفتوح.

وفي موسكو يمكن الدخول إلى الإنترنت مجانا في الحدائق والمترو وكذلك في الحافلات.

ومن لا يريدون الاعتماد على هذه الخدمة يمكنهم االلجوء إلى شركات الهواتف المحمولة المحلية التي توفر خطوطا زهيدة الثمن وإنترنت بسرعة جيدة من الجيل الرابع "4G" ويمكن شراؤها من أي مكان حتى في المطارات.

سيارات الأجرة في موسكو

3- سيارات الأجرة:

استقلال سيارة أجرة من مطار أو محطة قطارات في روسيا يمكن أن يكون تجربة سيئة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

فتكلفة سيارات الأجرة من المطارات عالية للغاية، لذا من الأفضل تحميل تطبيقات محلية على الهاتف المحمول مثل التطبيق الأشهر "Yandex Taxi" الذي يمكن تشغيله باللغة الإنجليزية وتقل تكلفة السيارات التي يوفرها مرتين أو ثلاث مرات عن عربات المطار، كما يمكن استخدام هذا التطبيق للتحرك داخل المدينة لتجنب عمليات الاحتيال.

4- النقل الجماعي:

تحظى سبع من المدن الـ11 التي تستضيف المونديال في روسيا بشبكة مترو باستثناء كالينينغراد وسوتشي وروستوف وسارانسك.

وفي موسكو وسان بطرسبرغ تغطي شبكة مترو الأنفاق المدينة بأكملها، على الرغم من انه في الضواحي قد تكون هناك حاجة لركوب مواصلة أخرى بجانب المترو. ويعد استعمال مترو موسكو جولة سياحية بسبب تصميمات محطاته والقطارات.

تعمل مكاتب الصرافة في روسيا عادة بالدولار الأمريكي واليورو، بينما يجب اللجوء إلى المصارف لتغيير عملات أخرى.

5- تغيير العملة وبطاقات الائتمان:

تعمل مكاتب الصرافة في روسيا عادة بالدولار الأمريكي واليورو، بينما يجب اللجوء إلى المصارف لتغيير عملات أخرى.

ولكن عامة لا تتقاضى مكاتب الصرافة عمولة ولا تحتاج لإظهار جواز السفر إلا في حالة تغيير مبلغ يزيد عن 40 ألف روبل (نحو 650 دولار).

واستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر منتشر بشكل كبير وبطاقات فيزا وماستر كارد مقبولة عامة في المتاجر والمطاعم.

ولا تتقاضى البنوك الروسية عمولة على السحب من ماكينات الصراف الآلي، بينما تخصم الكيانات المصدرة نسبة ما.

6- أمن وجريمة:

تعد روسيا دولة آمنة إلى حد كبير، ومستويات جريمة الشوارع فيها ليست مرتفعة عن المتوسط الأوروبي كما أن الانتشار الأمني في الشوارع الرئيسية بالمدن الروسية يمنح إحساسا مضاعفا بالأمان.

ومع ذلك، فإن السائحين كما يحدث في أي مكان في العالم قد يكونون مستهدفين من جانب اللصوص لذا يجب الحرص على المتعلقات الشخصية.

وتحظى أماكن التجمع مثل الملاعب والمسارح والمراكز التجارية والمترو والمطارات ومحطات القطارات ببوابات للكشف عن المعادن وماسحات ضوئية.

مترو موسكو

7-الطعام:

لا تحتوي الأطباق الروسية على مكونات غريبة تثير تحفظ السائحين، علما بأن للروس عادات مثيرة للانتباه مثل إضافة ملعقة قشدة لبعض أطباق الحساء.

أما عشاق الوجبات السريعة فلن يفتقدوا سلاسل المطاعم الشهيرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما توجد العديد من المطاعم الشرقية التي تقدم "الأكل الحلال".

8-الضيافة:

تعد الطريقة الأكثر أمنا للحصول على إقامة عبر شركات السياحة وأنظمة الحجز من خلال الإنترنت او التواصل مباشرة مع الفنادق.

كما يمكن حجز شقق أو غرف يعرضها مالكوها على الإنترنت، ولكن ربما تكون هذه الوسيلة الأقل توصية لعدم وجود ضمانات.

وتنتظر السلطات الروسية استقبال مليون و500 ألف سائح خلال المونديال الذي تسبب بطبيعة الحال في ارتفاع اسعار الفنادق.

ولكبح ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ، أعلنت الحكومة انها ستفرض غرامات على الفنادق التي تزيد من الأسعار لكن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه على الاتفاقات الخاصة بين الأفراد.

9-الطقس:

تشتهر روسيا بالبرد القارس، وعلى الرغم من أن فصل الصيف قصير هناك فإنه يمكن ان يكون شديد الحرارة بدرجات تتجاوز الـ30 درجة.

وسترة المطر يمكن أن تكون من الأغراض التي لا غنى عن حملها نظرا لأنه من المعتاد هطول الأمطار خاصة وأنه عندما تهطل الأمطار في روسيا خلال الصيف فإنها تتساقط بغزارة.

وتعد ساعات النهار طويلة للغاية خلال الصيف في موسكو وفي المناطق الشمالية مثل سان بطرسبرغ، تحدث ظاهرة "الليالي البيضاء" التي تبقى فيها السماء مضيئة في الليل بضوء يشبه ضوء الشفق.

مركز تجاري في الساحة الحمراء بموسكو

10-التسوق:

في وقت التسوق يجب الأخذ في عين الاعتبار أن العملة الوحيدة المسموح بالتعامل بها قانونيا في روسيا هي الروبل كما يتم قبول بطاقات الائتمان.

وتعد الأسعار بشكل عام في نفس المستويات الأوروبية وفي بعض الأحيان تكون أعلى قليلا، وعموما لا يعتبر التسوق من الأمور المحبذة للسائح الأجنبي ويمكن أن تحل محلها الأنشطة الثقافية.

وأخيرا وبالنسبة للشعب الروسي، فهو قد يترك انطباعا أولا بأنه منغلق إذ لا يبتسم للغرباء ولكن يصبح مضيافا للغاية فور إذابة الجليد معه.