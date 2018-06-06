الروس والأمريكان يستحوذون على تذاكر المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر من الفيفا، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن بيع أزيد من مليوني تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2018 ، التي تستضيفها البلاد بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل.

واستحوذ المشجعون الروس على الحصة الأكبر من التذاكر بشرائهم 872.578 تذكرة، تلاهم مشجعو الولايات المتحدة بـ86.710 تذاكر، ثم البرازيل بـ71.787 فكولومبيا بـ64.231 ألف تذكرة، ثم ألمانيا بـ60457 ألف تذكرة.

وبذلك بلغت نسبة التذاكر المبتاعة من خارج روسيا نحو 54 بالمئة، حتى الآن، وسيستمر بيع التذاكر عبر موقع الفيفا الرسمي على الانترنت إلى غاية 15 يوليوز المقبل، الذي يصادف المباراة النهائية للبطولة.

وستكون روسيا وجهة لعشاق "الساحرة المستديرة" بعد 8 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها.

تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة؛ هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان، وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.