24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)

  3. الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل (5.00)

  4. التفاؤل يسود وسط تلاميذ الرباط في أوّل أيام امتحانات الباكالوريا (5.00)

  5. تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الروس والأمريكان يستحوذون على تذاكر المونديال

الروس والأمريكان يستحوذون على تذاكر المونديال

الروس والأمريكان يستحوذون على تذاكر المونديال
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 11:33

أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر من الفيفا، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن بيع أزيد من مليوني تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2018 ، التي تستضيفها البلاد بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل.

واستحوذ المشجعون الروس على الحصة الأكبر من التذاكر بشرائهم 872.578 تذكرة، تلاهم مشجعو الولايات المتحدة بـ86.710 تذاكر، ثم البرازيل بـ71.787 فكولومبيا بـ64.231 ألف تذكرة، ثم ألمانيا بـ60457 ألف تذكرة.

وبذلك بلغت نسبة التذاكر المبتاعة من خارج روسيا نحو 54 بالمئة، حتى الآن، وسيستمر بيع التذاكر عبر موقع الفيفا الرسمي على الانترنت إلى غاية 15 يوليوز المقبل، الذي يصادف المباراة النهائية للبطولة.

وستكون روسيا وجهة لعشاق "الساحرة المستديرة" بعد 8 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها.

تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة؛ هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان، وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mounir الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:28
أستغرب إقدام الأمريكيين على مشاهدة مباريات كرة القدم . فهي رياضة شعبيتها صعيفة في امريكا مقارنة مع رياضات أخرى ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.