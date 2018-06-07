البايرن: ليفاندوفسكي يتخطى 200 مليون يورو

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت تقارير إخبارية أن نادي بايرن ميونخ لن يقبل الدخول في مفاوضات حول بيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلا إذا حصل على عرض يبدأ من 200 مليون يورو.

وذكرت مجلة "سبورت بيلد" الرياضية أن النادي البافاري غير مستعد لاستقبال اتصال هاتفي من وكيل اللاعب، بيبي زاهافي، لبحث المسألة حال كان المبلغ أقل من 200 مليون.

وكان ليفاندوفسكي قد بدأ في الحصول على خدمات الوكيل الاسرائيلي البالغ من العمر 74 عاما في فبراير الماضي، وقد كان زاهافي مشاركا في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم المهاجم البولندي، في الشهور الماضية، بتكهنات حول انتقاله لعدة أندية؛ مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد. بينما مدد ليفاندوفسكي عقده في 2016 مع بايرن، الذي يرتبط به حتى 2021، من دون شرط جزائي.

وتشمل خطة زاهافي أن يتم دفع مبلغ مالي لبايرن بالاضافة إلى حصوله على مهاجم مقابل التخلي عن اللاعب البولندي. وبحسب المجلة الألمانية فإن الوكيل عرض اللاعب على ثلاثة أندية؛ باريس سان جيرمان أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد، وفي السابق، كان يجري الحديث أيضا عن ريال مدريد.