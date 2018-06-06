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الرئيسية | رياضة | لصوص يستهدفون منزل بيكيه وشاكيرا ببرشلونة

لصوص يستهدفون منزل بيكيه وشاكيرا ببرشلونة

لصوص يستهدفون منزل بيكيه وشاكيرا ببرشلونة
هسبريس ـ إفي
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 12:44

تعرض منزل لاعب المنتخب الإسباني وفريق برشلونة جيرار بيكيه، وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا، لحادث سطو على يد بعض اللصوص الذين دخلوا المنزل في غياب لاعب الكرة والمطربة، ليل أمس، إلا أن والدي بيكيه كانا موجودين بداخله.

وفتحت شرطة كتالونيا تحقيقا في هذا الحادث، الذي وقع دون عنف في مدينة برشلونة أثناء نوم والدي نجم دفاع فريق برشلونة الكتالوني، وفقا لما أفادت به مصادر مقربة من القضية لـ"إفي".

تجدر الإشارة إلى أن شاكيرا كانت تقدم حفلا الليلة الماضية في مدينة كولونيا الألمانية، وهو الموعد الثاني لها في جولتها العالمية الذهبية، والذي حضره بيكيه بعد قرار المدير الفني للمنتخب الإسباني، جولين لوبتيجي، بمنح راحة لللاعبين الدوليين قبل السفر إلى روسيا لخوض مباريات كأس العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mol chekara الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:09
كن غير داو لييه السبرديله مايلقا باش يلعب ماتش المغرب
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2 - @bordeaux الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:44
هما بعدا اللصوص تيختارو عندمن ايمشيو اسارقو. احنا الصوص عندنا طامعين في كولشو. 10 دراهم اقتلوك عليها في السوق.
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