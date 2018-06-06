البنزرتي يبحث عن خليفة العطوشي في دفاع الوداد

هسبورت - محمد فنڭار*

يتطلع التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، إلى إيجاد بديل متميز في خط الدفاع، بعد رحيل أمين عطوشي إلى نادي "الظفرة" الإماراتي، وعدم اقتناعه بالأسماء الحالية بشكل كاف.

وحسب آخر الأصداء القادمة من مركب محمد بن جلون، فالإدارة التقنية بصدد البحث عن اسم جديد يخلف عطوشي، إذ عرضت بعض الاقتراحات عليها من قبل أحد وكلاء اللاعبين، دون أن تحدد رسميا الخيار الذي بإمكانه التوقيع للفريق في الميركاتو الصيفي.

وأكدت مصادر "هسبورت" أن إدارة الـ "WAC" تدرس إمكانية التعاقد مع مدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار، البالغ من العمر 24 سنة، والذي لعب تحت إمرة الإطار الوطني رشيد الطاوسي بالفريق الجزائري، فيما يطرح اسم المدافع الودادي السابق عصام عدوة، بعدما فسخت إدارة ناديه السابق، الظفرة الإماراتي عقده.

ويرغب البنزرتي في تعزيز صفوفه بمدافع جديد لتسجيله في القائمة الإفريقية، حتى يتسنى له الاستفادة من خدماته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتصدر فيه مجموعته برصيد أربع نقاط، بعد تعادل أمام "ماميلودي صان داونز" الجنوب إفريقي، وفوز على "توغو بور" في أولى مباراتين، ويسعى إلى التتويج باللقب الثاني على التوالي بعد لقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري.

ومن المنتظر أن تحمل الأيام القليلة المقبلة مستجدات بخصوص "ميركاتو" الوداد الساخن، بعد أن أنهى الأخير تفاصيل انضمام كل من اللاعب التونسي أسامة الدراجي والدولي النيجيري السابق ميشيل باباتوندي، إذ من المرتقب أن يكون الليبيري وليام جيبور ثالث أجنبي ينضم لتعزيز التركيبة البشرية للمدرب التونسي فوزي البنزرتي، في انتظار إبرام صفقة رابعة، قد تكون الأخيرة قبل إغلاق باب الوافدين على القلعة الحمراء.

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