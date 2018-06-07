هل يفضل رونار الكعبي على بوطيب في المونديال؟

هسبورت - أمال بلحاج*

نَال أيوب الكعبي، لاعب المنتخب الوطني المغربي، الحصة الأكبر من الثناء، بعد ظهوره المتألق خلال المقابلة الودية أمام منتخب سلوفاكيا، على أرضية ملعب جونيف السويسرية، ضمن استعدادات المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم روسيا 2018، وتسجيله للهدف الأول بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان زميله خالد بوطيب، حيث أكد أحقيته في حمل قميص "أسود الأطلس" ومرافقة العناصر الوطنية إلى روسيا.

وتلقى المهاجم الكعبي إشادة كبيرة من قبل المحللين الرياضيين، بعد إعادته للعمق الهجومي الذي كان مفقودا في المنتخب الوطني المغربي، كما أن الزج به في المباراة منح حرية أكبر للاعبي المنتخب الوطني في اختراق دفاع منتخب سلوفاكيا؛ وهو ما يؤكد أن اللاعب يعد "قناصا" حقيقيا، يستحق الرسمية في المباريات الرسمية ضمن منافسات كأس العالم 2018.

ويبدو أن الكعبي تمكّن من إقناع المدرب الفرنسي هيرفي رونار أيضا بعد ظهوره المتألق أمام سلوفاكيا، إذ علق على تألّقه قائلا: "أريد تهنئته على هدفه، إنه بمثابة الثعلب في مربع العمليات، يتمتع بالحس التهديفي وكان في المكان المناسب، لديه موهبة مميزة ونحن في حاجة إلى مثل هؤلاء اللاعبين الحاسمين".. تصريحات تؤكّد أن الناخب الوطني مقتنع بما يقدمه اللاعب، وقد يعتمد عليه مهاجما صريحا أو "رأس حربة" في "المونديال" مكان خالد بوطيب.

وأجمع المحللون الرياضيون على أن لاعب النهضة البركانية الأجدر والأحق بالرسمية داخل المنتخب الوطني المغربي، مكان اللاعب خالد بوطيب، بعدما أكد علو كعبه بعد العقم الهجومي الذي كان يعاني منه "الأسود الأطلس"، مؤكدين أن الاعتماد عليه في البطولة العالمية سيحل العديد من المشاكل على مستوى الخط الأمامي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيخوض مباراة إعدادية ثالثة وأخيرة أمام منتخب إستونيا، في التاسع من يونيو الجاري، قبل السفر إلى الديار الروسية لوضع آخر اللمسات التحضيرية قبل مواجهة المنتخب الإيراني في أولى مباريات "المونديال"؛ يوم 15 يونيو الجاري.

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