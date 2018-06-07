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الرئيسية | رياضة | هل يفضل رونار الكعبي على بوطيب في المونديال؟

هل يفضل رونار الكعبي على بوطيب في المونديال؟

هل يفضل رونار الكعبي على بوطيب في المونديال؟
هسبورت - أمال بلحاج*
الخميس 07 يونيو 2018 - 07:15

نَال أيوب الكعبي، لاعب المنتخب الوطني المغربي، الحصة الأكبر من الثناء، بعد ظهوره المتألق خلال المقابلة الودية أمام منتخب سلوفاكيا، على أرضية ملعب جونيف السويسرية، ضمن استعدادات المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم روسيا 2018، وتسجيله للهدف الأول بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان زميله خالد بوطيب، حيث أكد أحقيته في حمل قميص "أسود الأطلس" ومرافقة العناصر الوطنية إلى روسيا.

وتلقى المهاجم الكعبي إشادة كبيرة من قبل المحللين الرياضيين، بعد إعادته للعمق الهجومي الذي كان مفقودا في المنتخب الوطني المغربي، كما أن الزج به في المباراة منح حرية أكبر للاعبي المنتخب الوطني في اختراق دفاع منتخب سلوفاكيا؛ وهو ما يؤكد أن اللاعب يعد "قناصا" حقيقيا، يستحق الرسمية في المباريات الرسمية ضمن منافسات كأس العالم 2018.

ويبدو أن الكعبي تمكّن من إقناع المدرب الفرنسي هيرفي رونار أيضا بعد ظهوره المتألق أمام سلوفاكيا، إذ علق على تألّقه قائلا: "أريد تهنئته على هدفه، إنه بمثابة الثعلب في مربع العمليات، يتمتع بالحس التهديفي وكان في المكان المناسب، لديه موهبة مميزة ونحن في حاجة إلى مثل هؤلاء اللاعبين الحاسمين".. تصريحات تؤكّد أن الناخب الوطني مقتنع بما يقدمه اللاعب، وقد يعتمد عليه مهاجما صريحا أو "رأس حربة" في "المونديال" مكان خالد بوطيب.

وأجمع المحللون الرياضيون على أن لاعب النهضة البركانية الأجدر والأحق بالرسمية داخل المنتخب الوطني المغربي، مكان اللاعب خالد بوطيب، بعدما أكد علو كعبه بعد العقم الهجومي الذي كان يعاني منه "الأسود الأطلس"، مؤكدين أن الاعتماد عليه في البطولة العالمية سيحل العديد من المشاكل على مستوى الخط الأمامي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيخوض مباراة إعدادية ثالثة وأخيرة أمام منتخب إستونيا، في التاسع من يونيو الجاري، قبل السفر إلى الديار الروسية لوضع آخر اللمسات التحضيرية قبل مواجهة المنتخب الإيراني في أولى مباريات "المونديال"؛ يوم 15 يونيو الجاري.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المهاجر الخميس 07 يونيو 2018 - 07:25
هدا هو عين العقل والمنطق. ..اللاعب الكعبي له مؤهلات خطيرة ولا يقف ابدا في منطقة الهجوم تراه متل الفهد من جهة إلى أخرى ...صراحة هدا الفتى الخلوق يستحق الأفضل مع احترامي لبوطيب
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2 - براهيم الخميس 07 يونيو 2018 - 07:34
يجب أن نركز على نقاط الضعف في المنتخب لكي لا ننهزم في المباريات الرسمية. أنا متخوف من الأخطاء الدفاعية. يا أخي كيف يعقل أول خطأ دفاعي للمنتخب أعطى هدف سريع لسلوفاكيا ولَم يعرف دفاع المنتخب و وسطه الدفاعي كيفية التعامل معاها. كيف ستواجه الهجوم الإسباني الكاسح أو خبرة هجوم البرتغال. سيمطرون شباكنا بالأهداف. أنهم استمروا في التمريرات العرضية الفاشلة ولن تفلح مع دفاع خصم بقامات طويلة. كيف يعقل؟ وهنا دور المدرب والله أعلم.
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3 - ashraf الخميس 07 يونيو 2018 - 07:35
لا داعي لكثرت التكهنات ... المدرب يلقبونه بالثعلب !! يعني انه يتميز بالمعرفة الدقيقة لمحيطه لخصومه و لإمكانياته ... باختصار يعرف من أين ينقض على الفريسة.. المهم حظ سعيد و بالتوفيق لمنتخبنا الوطني..
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4 - ديما مغرب الخميس 07 يونيو 2018 - 07:51
الكعبي يستحق اللعب 90 دقيقة كاملة في المقابلة القادمة و يستحق الرسمية في المونديال بالتوفيق للاسود , الفوز على ايران حو بوابة الصعود للدور التاني
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3
5 - Observateur الخميس 07 يونيو 2018 - 08:07
يا عشاق المنتخب الوطني..لا تفاضلوا هدا اللاعب عن الآخر ممن اختيروا لكتيبة رونار...اتركوا الثعلب فانه كان لحد الآن نصوحا لفرقة الأسود و دليلا لها في عبور مسالك الادغال للوصول لعرس الكرة العالمية بمنزل الدب الروسي...قد يكون الكعبي في احسن احواله اليوم ..وغدا ينهض بوطيب من نومه ليفعل ما لم يفعله آخر..وهدا ينطبق ععلى كل اللاعبين...التشجيع للفريق..واتركوه بعيدا عن تحليلاتكم المحرضة على الكره..و بالتوفيق للجميع..
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