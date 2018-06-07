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الرئيسية | رياضة | تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 41 عالميا

تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 41 عالميا

تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 41 عالميا
هسبريس ـ إفي
الخميس 07 يونيو 2018 - 11:09

تقدم المنتخب الوطني المغربي مركزا واحدا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، متواجدا في المرتبة 41 عالميا قبيل أيام من خوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وتخوض ألمانيا، بطلة العالم، رحلة الحفاظ على لقبها في "روسيا 2018" وهي تحافظ على مكانتها في صدارة التصنيف بـ1558 نقطة، وتواصل البرازيل احتلال الوصافة، تليها بلجيكا ثالثة ثم البرتغال رابعة، فالارجنتين بالمركز الخامس.

وتحافظ سويسرا على المركز السادس في ترتيب "فيفا"، تليها فرنسا ثم بولندا التي صعدت مركزين، والشيلي في المرتبة التاسعة ثم إسبانيا التي تراجعت مرتبتين اثنتين.

وعربيا تراجعت تونس سبعة مراكز لتحتل المرتبة الـ21، يليها المنتخب الوطني المغربي الذي تقدم مركزا (41) ثم مصر التي صعدت مركزا أيضا (،45) فالجزائر متراجعة مركزين (66) ثم السعودية مستقرة بالمرتبة الـ67.

وعلى مستوى القارة الإفريقية فإن تونس تواصل الصدارة متبوعة بالسنغال التي صعدت مركزا (27)، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية مستقرة عند المرتبة 38، يليها المنتخبان المغربي فمصري على التوالي.

وفي آسيا، تأتي أستراليا في الصدارة بعد تقدمها أربعة مراكز (36)، تليها إيران التي تراجعت مركزا (37) ثم كوريا الجنوبية التي تقدمت أربعة مراكز (57)، فاليابان متراجعة مركزا (61) ثم السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mohamed tinoudir الخميس 07 يونيو 2018 - 11:29
أعتقد أن تفاؤلنا مبالغ فيه كل الوديات التي أجراها المنتخب كانت مع فرق ماواضعة لهذا لا أعتقد اننا ينتجاوز الدور الاول
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-5
2 - محمد امين الخميس 07 يونيو 2018 - 11:32
ابناء الريف المزدادون باروبا يشكلون غالبية المنتخب،للأول مرة في التاريخ نجد 9 لاعبين من ابناء هده المنطقة،بالتوفيق ان شاء الله،وديما مغرب ولأول مرة يشارك اخوان في المونديال في المنتخب الوطني، امرابط نورالدين وسفيان
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-7
3 - عبدالمولى الخميس 07 يونيو 2018 - 11:44
مستوى المنتخب الوطني لا يشرف المغرب ومن خلال متابعتي لكل المباريات فالمنتخب المغربي لا يزال بعيدا كل البعد عن المونديال ....يجب على المنتخب المغربي ان يركز على اللاعبين المحليين اكتر
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-20
4 - simo casa الخميس 07 يونيو 2018 - 11:48
محمد امين أنا متفق معك منتخب الريف و بالأخص الناظور ههههههههههه
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-1
5 - hucham الخميس 07 يونيو 2018 - 11:50
التصنيف لا يجدي نفعا .ارض المعركة هي الحاسمة والمنتخب المغربي ينسجم يوما بعد يوم وعند اكتمال انسجام تعالى وتفرج في اللعب .انشاء الله يصل الى النهائي انا لا ابالغ لانني لا أنقص من قيمة منتخبنا
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3
6 - khalid rochdi الخميس 07 يونيو 2018 - 11:57
ردا على الاخ محمد امين صاحب التعليق 2; لقد سبق ان لعب اخوان في مونديال 86 ضمن تشكيلة المنتخب الوطني; هما ميري كريمو وميري مصطفى
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