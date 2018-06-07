تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 41 عالميا

هسبريس ـ إفي

تقدم المنتخب الوطني المغربي مركزا واحدا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، متواجدا في المرتبة 41 عالميا قبيل أيام من خوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وتخوض ألمانيا، بطلة العالم، رحلة الحفاظ على لقبها في "روسيا 2018" وهي تحافظ على مكانتها في صدارة التصنيف بـ1558 نقطة، وتواصل البرازيل احتلال الوصافة، تليها بلجيكا ثالثة ثم البرتغال رابعة، فالارجنتين بالمركز الخامس.

وتحافظ سويسرا على المركز السادس في ترتيب "فيفا"، تليها فرنسا ثم بولندا التي صعدت مركزين، والشيلي في المرتبة التاسعة ثم إسبانيا التي تراجعت مرتبتين اثنتين.

وعربيا تراجعت تونس سبعة مراكز لتحتل المرتبة الـ21، يليها المنتخب الوطني المغربي الذي تقدم مركزا (41) ثم مصر التي صعدت مركزا أيضا (،45) فالجزائر متراجعة مركزين (66) ثم السعودية مستقرة بالمرتبة الـ67.

وعلى مستوى القارة الإفريقية فإن تونس تواصل الصدارة متبوعة بالسنغال التي صعدت مركزا (27)، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية مستقرة عند المرتبة 38، يليها المنتخبان المغربي فمصري على التوالي.

وفي آسيا، تأتي أستراليا في الصدارة بعد تقدمها أربعة مراكز (36)، تليها إيران التي تراجعت مركزا (37) ثم كوريا الجنوبية التي تقدمت أربعة مراكز (57)، فاليابان متراجعة مركزا (61) ثم السعودية.