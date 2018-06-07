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تغريم "بشيكطاش" بعد تسلل قطة لأرضية ملعبه
الخميس 07 يونيو 2018 - 11:10
عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي بشيكطاش التركي بغرامة قدرها 34 ألف يورو بعدما تسللت قطة إلى أرضية ملعبه؛ خلال مباراته ضد بايرن ميونيخ في دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا، شهر مارس الماضي.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشيكطاش بـ"القصور في التنظيم"، بعدما اضطر الحكم مايكل أوليفر لإيقاف اللعب، في الشوط الثاني أمام بايرن، عندما تجاوزت قطة عناصر الأمن ونزلت إلى أرض الملعب.
وقالت UEFA في بيان إن "بشيكطاش عوقب، أيضا، بسبب القاء مشجعيه مقذوفات واعاقة الحركة على السلالم في ملعب فودافون بارك بمدينة اسطنبول".