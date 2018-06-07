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كُتّاب وآراء
رونالدو يتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن ريال مدريد
كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن ناديه ريال مدريد الإسباني.
"رونالدو يرحل عن ريال مدريد"، كان هذا هو عنوان الصفحة الرئيسية من الصحيفة البرتغالية التي أشارت، أيضا، إلى أن قرار اللاعب "لا رجعة فيه".
وأفادت "ريكورد" أن السبب وراء قرار رونالدو هو أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، لا يرغب في تحسين شروط عقد اللاعب؛ في حين يمتد تعاقد صاحب الـ33 عاما مع "الملكي" حتى عام 2021.
ومن جانبها أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع قبل أيام قليلة مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، خورخي مينديز، ليخبره بأن ناديه ليس مستعدا لقبول طلباته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لانه يعرف جيدا ان ريال بدون نجم مطلق لا يساوي
شيئا في اوروبا و ان كؤوس و بطولات تهدى للفرق
التي تستتمر في نجوم التي تسيطر على عالم الاشهار بأوروبا