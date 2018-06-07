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الرئيسية | رياضة | رونالدو يتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن ريال مدريد

رونالدو يتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن ريال مدريد

رونالدو يتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن ريال مدريد
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 يونيو 2018 - 13:00

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن ناديه ريال مدريد الإسباني.

"رونالدو يرحل عن ريال مدريد"، كان هذا هو عنوان الصفحة الرئيسية من الصحيفة البرتغالية التي أشارت، أيضا، إلى أن قرار اللاعب "لا رجعة فيه".

وأفادت "ريكورد" أن السبب وراء قرار رونالدو هو أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، لا يرغب في تحسين شروط عقد اللاعب؛ في حين يمتد تعاقد صاحب الـ33 عاما مع "الملكي" حتى عام 2021.

ومن جانبها أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع قبل أيام قليلة مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، خورخي مينديز، ليخبره بأن ناديه ليس مستعدا لقبول طلباته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - اللبار محس الخميس 07 يونيو 2018 - 13:06
ما هذا؟ شي تقويصة صحيحة على الريال... أحسن حاجة تملكها الريال بدأت تفقدها.. ستقل شعبية الريال مع غياب كريستيانو...
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3
2 - footbaleur الخميس 07 يونيو 2018 - 13:09
33 عام و بغا الزيادة ماحشمتيش
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-8
3 - عبدو الخميس 07 يونيو 2018 - 13:09
واصلا رونالدو فقد بريقه وانه يفكر في الدول الخليجية مثل سابقيه لجمع المال وليس الا المال
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-7
4 - KITAB الخميس 07 يونيو 2018 - 13:14
ريال مدريد في طريقه إلى التمزق بعد رحيل زيزو وكريستيانو وربما آخرون
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-7
5 - Motherafrica الخميس 07 يونيو 2018 - 13:14
لذلك زيدان استبق الأحداث و رحل بشرف
لانه يعرف جيدا ان ريال بدون نجم مطلق لا يساوي
شيئا في اوروبا و ان كؤوس و بطولات تهدى للفرق
التي تستتمر في نجوم التي تسيطر على عالم الاشهار بأوروبا
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0
6 - الوداع يا أسطورة الخميس 07 يونيو 2018 - 13:20
تسونامي ضرب الريال زيدان استقال رونالدو سيرحل الكلاسيكو بدون رونالدو وميسي أكيد سيفقذ نسبة كبيرة من شعبيته حظ سعيد يا أسطورة أعطيت كل شيء لم ولن ينساك عشاق المستديرة
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8
7 - الرقم 13 الخميس 07 يونيو 2018 - 13:24
لقد أصابت لعنة الرقم 13 التي يؤمن بها الغربيون فريق ريال مدريد. من يدري كم ستمتد و متى تنتهي....
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3
8 - saidi الخميس 07 يونيو 2018 - 13:28
لا بد من التجديد و إعطاء فرص جديدة للشباب
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9 - rachid الخميس 07 يونيو 2018 - 13:29
ولكن الی اين الوجهۃ............
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