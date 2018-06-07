"سوبر إيطاليا" يجمع يوفنتوس وميلان بالسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "سيري A"، اليوم الخميس، أن "كأس السوبر" المحلية ،بين يوفنتوس بطل ثنائية الدوري والكأس المحليين وميلان الذي خسر نهائي الكأس، سيقام في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الرابطة ،عبر تغريدة على "تويتر"، أن "كأس السوبر الإيطالية سيقام في السعودية. الرابطة والهيئة العامة للرياضة، التي تدير الشؤون الرياضية بالسعودية ،يعلنان التوصل لاتفاق لإقامة مباراة يوفنتوس وميلان في المملكة".

وسيقام اللقاء بين 12 و16 يناير 2019، وسيعتبر فرصة لـ"السيدة العجوز" للانتقام والتتويج بـ"السوبر" بعد الخسارة أمام ميلان في 2016 ولازيو في 2017.

وستكون هذه المرة الأولى التي سيقام فيها السوبر بالسعودية والعاشرة خارج الأراضي الإيطالية. بينما ينفرد الفائز بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بـ"الكأس الممتازة"، حيث يتقاسم يوفنتوس وميلان عدد مرات الفوز بـ7 لكل منهما.