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كُتّاب وآراء
ملك إسبانيا يودع "لاروخا" قبل السفر إلى روسيا
توجه العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس إلى مدينة "لاس روساس" الرياضية بمدريد اليوم الخميس ليودع منتخب "لا روخا" قبل الانطلاق إلى مدينة كراسنودار الروسية، حيث ينهي استعداداته للمونديال الذي ينطلق الخميس المقبل.
وبرفقة وزير الثقافة والرياضة الجديد، ماكسيم أويرتا، وصل الملك إلى مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث كان في استقباله رئيس هذه المؤسسة الكروية، لويس روبياليس ولاعبو الفريق والجهاز الفني.
وقال العاهل الإسباني للاعبين "لم أرد تفويت الفرصة دون أن أتي لأحييكم وأشجعكم قبل الانطلاق إلى روسيا".
وأضاف "أعلم أنه لا حاجة لقول هذا، لكن فلتفعلوا ما اعتدتم على فعله برغبة وحماسة. طوال هذا الوقت وحتى 15 يوليوز أتمنى أن تحملوا قلب هذا البلد على عاتقكم".
وأبرز الملك "ليس من السهل الفوز بمونديال. القليلون يحققون ذلك لكن أنتم أصبحتم تعرفون بالفعل كيفية تحقيق ذلك"، في إشارة لفوز المنتخب بمونديال جنوب أفريقيا عام 2010.
ومن جانبه، وجه قائد "لا روخا" سرخيو راموس الشكر للملك على زيارته، ولفت إلى أن المنتخب يحظى حاليا بفريق "تنافسي للغاية، الآن لا ينقص سوى إثبات ذلك والعودة بالكأس.. في كرة القدم يمكن أن يحدث العديد من الأمور لكننا سنفعل كل ما بوسعنا".
ومن المقرر أن يصل المنتخب الإسباني الليلة إلى مدينة كراسنودار حيث سيخوض مباراة ودية في التاسع من يونيو الجار أمام تونس قبل أن يستهل مشواره في المونديال بمدينة سوتشي في 15 من نفس الشهر أمام منتخب البرتغال.