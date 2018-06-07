أبيدال يعود إلى نادي برشلونة مديرا رياضيا

هسبريس - رويترز

عين برشلونة مدافعه السابق إيريك أبيدال مديرا رياضيا جديدا لبطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس.

وفاز أبيدال، الذي لعب دورا بارزا في تشكيلة برشلونة المهيمنة في الفترة بين 2007 و2013 ، بأربعة ألقاب للدوري الاسباني وبلقبين لدوري الأبطال مع العملاق القطالوني. وسيحل بدلا من روبرت فرنانديز الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الشهر.

وسيعمل الدولي الفرنسي السابق، الذي عاد للعب بعدما خضع لجراحة زراعة كبد في ابريل 2012، مع المدير العام بيب سيجورا وسيشرف على التعاقد مع اللاعبين.

ويأتي تعيينه في وقت يضغط فيه ليونيل ميسي نجم برشلونة على النادي للعمل على تحسين الأداء داخل الملعب وخارجه عقب فوز ريال مدريد بلقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال الشهر الماضي.

وأبلغ ميسي صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية اليومية "خرجنا من دور الثمانية لدوري الأبطال لثلاثة أعوام متتالية ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا الأمر ثانية".

وتابع "ودعنا البطولة أمام أندية ليست أفضل منا وتكرر هذا الأمر. نرغب في تجاوز هذه العقبة لاننا لا نطيق الغياب عن لقب دوري الأبطال لعام آخر بالنظر إلى إمكانيات وحجم النادي".