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الرئيسية | رياضة | هاري يوجه تحذير لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎

هاري يوجه تحذير لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎

هاري يوجه تحذير لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎
هسبورت من الرباط
الجمعة 08 يونيو 2018 - 09:10

نَشر بدر هاري، البطل المغربي، في رياضة الكيك بوكسينغ، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يرد فيها على النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وكان مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني قد نشر صورة له رفقة المنتخب البرتغالي في التدريبات، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، علق عليها بـ"جاهزون".

ورد البطل المغربي الذي تجمعه صداقة كبيرة بأفضل لاعب في العالم في تغريدة قال فيها: "بالتوفيق لك أخي، لكن المغاربة جاهزون لك أيضا".

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